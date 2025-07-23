健康網》肝臟刺客黃麴毒素 藏在4地方要注意

醫師指出，定期清理廚房，正確儲存食物，避免購買可疑來源的食品，是抵禦黃麴毒素的最佳策略；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕被世界衛生組織列為一級致癌物黃麴毒素，是由某些黴菌產生的毒素，長期攝入可能導致肝癌等嚴重健康問題，秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，黃麴毒素來源包括：穀物與堅果類食品、果乾與香料、木質砧板與廚具、動物性食品的間接污染。

黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」發文指出，目前沒有任何方法可以讓身體自行分解黃麴毒素，一旦累積就會對肝臟造成慢性傷害。因此，預防勝於治療，定期清理廚房，正確儲存食物，避免購買可疑來源的食品，是抵禦黃麴毒素的最佳策略。

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●穀物與堅果類食品：這是最常見的黃麴毒素來源！特別是在溫暖潮濕環境中儲存不當的花生、玉米、大米和小麥等。當這些食物受潮或儲存條件不佳時，黴菌就會產生黃麴毒素。我要說，黴菌可能肉眼看不見，但毒素已經產生！建議購買時注意包裝完整，儲存於乾燥通風處，並定期檢查是否有異味或發霉。

●果乾與香料：我們經常忽略的是許多果乾和香料也是黃麴毒素的溫床，像是乾燥的水果、辣椒粉、胡椒粉等香料如果在加工或儲存過程中受潮，很容易滋生黴菌。這些產品表面看起來可能完全正常，但已經被黃麴毒素污染！選購時要挑選正規廠商生產的產品，避免購買散裝且無日期標示的香料。

●木質砧板與廚具：很多人不知道，我們日常使用的木質砧板其實可能是黃麴毒素的溫床；木質砧板表面的刀痕和裂縫，容易藏匿食物殘渣和水分，清洗不徹底，導致黴菌在縫隙中生長。建議定期用漂白水或醋溶液徹底清洗木質砧板，充分晾乾後再存放，避免長時間泡水，可以降低黃麴毒素的風險！最好定期更換有明顯刀痕和裂縫的舊砧板。

●動物性食品的間接污染：最近研究發現，某些肉類和乳製品也可能間接含有黃麴毒素。當牲畜食用了被黃麴毒素污染的飼料後，這些毒素可能通過食物鏈轉移到動物產品中。以下因素可能增加風險：非標準化養殖環境、飼料儲存不當、缺乏嚴格檢測制度 這種間接污染雖然濃度較低，但長期攝入同樣需要認真對待！選購時優先考慮有品質保證的產品，減少風險。

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