健康網》男性常見10大死因 想預防？營養師：日常需補B群、好油

〔健康頻道／綜合報導〕營養師高敏敏於臉書專頁發文分享男性的10大死因，其中，「事故傷害」與「慢性肝病」反映出常忽略的健康習慣與生活風險。她建議，平時可適量補充B群、番茄或莓果等高抗氧化蔬果，以及鮭魚或堅果等好油脂來守護健康。

高敏敏表示，根據衛福部公布110 年兩性10大死因死亡率，其中男性10大死因，依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害（車禍、跌倒、中毒等）、高血壓疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、慢性肝病變及肝硬化。

男性需注意日常過勞、飲食問題

而針對男性較常見的2個死因，事故傷害及慢性肝病，高敏敏提醒，前者雖是突發，但背後也反映出男性過勞、精神壓力或生活不規律的問題，平時可補充B群，有助穩定思緒、強化保護力。

至於慢性肝病，她說與飲酒、肥胖、代謝異常有關，更需重視飲食與生活管理，可多補充高抗氧化蔬果（如番茄、莓果）、好油脂（如鮭魚、堅果）。

她強調，從現在起多傾聽身體的訊號，養成規律運動、均衡飲食、適當減壓與定期檢查，就是守住健康的關鍵。

癌篩擴大範圍 有效降低死亡率

此外，民眾也可以藉由癌症篩檢及早發現疾病。從衛福部公布的113年台灣人10大死因中可以發現，癌症已連續43年蟬聯第1名。針對癌症，衛福部表示，考量癌症發生年齡有下降趨勢，為降低國人癌症發生率及死亡率，自今（114）年起，國健署放寬癌症篩檢年齡補助，包括肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌、人類乳突病毒（HPV）檢測服務，只要符合資格的民眾都可接受免費的定期癌症篩檢。

依衛福部資料顯示，符合資格的定義如下：肺癌篩檢放寬具家族史者年齡下修5歲及吸菸史≥20包-年以上、大腸癌篩檢擴大45-49歲民眾及40-44歲具家族史者、乳癌篩檢年齡延伸40-44歲及70-74歲女性、子宮頸癌篩檢年齡增列25-29歲女性、新增35歲、45歲及65歲女性人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

衛福部分享，國際研究證實4癌篩檢（子宮頸癌、乳癌、大腸癌及口腔癌）可早期偵測癌症及癌前病變進而降低死亡率；本土研究也顯示，每2年1次糞便潛血檢查，可以降低大腸癌死亡率35%；定期接受口腔黏膜檢查，可降低有嚼檳榔及吸菸習慣男性26%的死亡風險；每2年接受1次乳房X光攝影檢查，可降低41%的乳癌死亡率；另外，國際研究指出，胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）與胸部X光相比，可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

