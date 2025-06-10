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健康網》30歲後Q10流失快！ 醫籲從「5類食物」補充

2025/06/10 08:30

醫師分享，想要補充Q10，可以從紅肉、內臟、魚類等食物中攝取；示意圖。（圖取自freepik）

醫師分享，想要補充Q10，可以從紅肉、內臟、魚類等食物中攝取；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕說到營養補充，很多人會提到維生素、礦物質、魚油、葉黃素，但有1個很關鍵卻也常被忽略的成員：輔酶Q10。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯指出，人體30歲後自行合成Q10的功能會下降，因此需要及早補充保健品或從食物當中來攝取，如紅肉內臟魚類堅果橄欖油等。

多功能Q10 抗氧化維持能量

陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文分享，輔酶Q10（Coenzyme Q10，簡稱CoQ10）廣泛存在於人體每一顆細胞裡，它就像是細胞內「發電廠」粒線體的工作夥伴，幫助人們把食物轉成能量（ATP）。當Q10不足時，整個細胞的能量轉換效率就會下降，尤其是高耗能器官，如心臟、肌肉、神經系統，最容易受影響。

她強調，營養素從來都不只是「單一功能」而已，像Q10參與的即是「全身整合問題」，包括能量、抗氧化、代謝穩定、心血管保護。

缺Q103原因 及時補充是關鍵

陳潔雯說，現代人普遍缺乏Q10，人體原本會自己合成此營養素，但當年齡超過30歲後，此功能便逐漸下降。另外，長期壓力、睡眠不足與慢性疾病，也會讓體內Q10水平減少。最後，有些服用降血脂藥（statin類藥物）的患者，也會抑制體內Q10合成，進一步出現疲勞、痠痛、精神不濟等副作用。

醫師表示，睡眠不足與、長期壓力大、慢性疾病，都會讓人體內的Q10水平減少；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，睡眠不足與、長期壓力大、慢性疾病，都會讓人體內的Q10水平減少；圖為情境照。（圖取自freepik）

所以，適時補充Q10對人體相當重要。陳潔雯分享，有研究顯示Q10可為人體帶來5大好處，減少慢性疲勞、增強體力耐受度協助穩定心臟功能，有研究證實對心衰竭患者來說尤其顯著；改善偏頭痛發作頻率抗氧化、防止粒線體老化控制血糖，讓代謝更加穩定。

陳潔雯表示，Q10也可以在日常飲食中攝取，像是紅肉、內臟、魚類、堅果、橄欖油都有。不過，光靠日常飲食攝取，大約只能提供每日所需的10–20%，許多研究建議的補充劑量多介於1日100–300毫克，尤其針對熟齡族群、疲勞族、三高族群、健身族，有助長期保養。

陳潔雯提醒，Q10屬於脂溶性營養素，建議隨餐搭配含脂飲食服用，幫助吸收效果最佳；但若同時有用藥，建議先諮詢專業醫療人員再搭配劑量。

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