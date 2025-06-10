健康網》認真保養膚況仍差？ 醫：恐是「這器官」出問題

醫師提醒，積極保養，卻發現膚況仍未改善，可能與腸胃健康出問題有關；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕買了昂貴又大量的保養品塗塗抹抹，卻發現膚況問題無法改善？禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智提醒，此時可能是腸胃健康出問題了。當長期過量攝取的糖份、油鹽，可能造成腸胃負擔、菌群失調，無法代謝體內廢物，此時就算再怎麼努力保養，也於事無補，甚至提高便秘、痔瘡風險，建議調整飲食，讓肌膚更有光澤。

為何腸胃健康與肌膚有關？陳威智在臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文說明，平常愛喝手搖，三不五時就想來份雞排、蛋糕當下午茶者，長期下來，容易過量攝取的糖份、油鹽，可能已對腸胃造成負擔、導致菌群失調，無法將體內的廢物代謝出去，進而產生痘痘、敏感、紅腫等問題。

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醫師說明，過量攝取的糖份、油鹽，可能對腸胃造成負擔、導致菌群失調，無法代謝體內廢物，易產生痘痘、敏感、紅腫等肌膚問題；示意圖。（圖取自shutterstock）

陳威智進一步指出，此時就算塗抹再多的瓶瓶罐罐，只要腸胃根本問題未解決，也於事無補，甚至可能進一步提高便秘、痔瘡風險。因此想要肌膚發光發亮，保養絕對不能只做「表面功夫」。

陳威智建議，若想改善肌膚問題，建議從飲食開始調整、補充好菌，少吃高油、高糖，讓腸道健康、代謝順暢，肌膚自然也會變得穩定又有光澤。「每天的一餐一食，都關係到你的膚況與體質。」

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