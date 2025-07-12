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健康網》「糖尿病」芭比娃娃引話題 醫：病友家屬助力很重要

2025/07/12 15:50

健康網》「糖尿病」芭比娃娃引話題 醫：病友家屬助力很重要

美泰兒推出一款T1D芭比娃娃攜帶血糖相關用品，不過醫界呼籲，對於病友的家人照護，仍是治療糖尿病很重要的一環。（資料照；法新社）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全新芭比娃娃屬於Barbie Fashionistas系列，擁有血糖監測儀（CGM）、胰島素幫浦等配件，是「美泰兒」首度推出以糖尿病友為主題的芭比娃娃。

「糖尿病」芭比娃娃配戴第1型糖尿病（T1D）醫療輔具，這類型是糖尿病的一種，曾被稱為幼年型糖尿病，或者是胰島素依賴型糖尿病，屬於慢性疾病，患者製造胰島素的細胞因自體免疫或病毒等問題遭到破壞，造成先天性胰島素缺乏。至於第2型糖尿病多與生活方式相關，其中第2型佔9成以上。

根據黃軒醫師臉書專頁「黃軒醫師 Dr.Ooi Hean」的說法，超過75%的糖尿病患者，都會因自己的糖尿病而感到焦慮、憂鬱或其他精神疾病！糖尿病每年導致約640萬人死亡，包括直接併發症和相關心血管疾病。

美國食品藥物管理局（FDA）宣布，批准Insulet所開發的SmartAdjust自動化血糖監測系統，可自動調整患者胰島素的給藥，也獲批用於2歲及以上T1D患者使用，甚至再擴及18歲以上T2D的患者使用。

對病友病情感同深受很重要

不過對於病友的家人照護，仍是治療糖尿病很重要的一環，台中市糖尿病共同照護學會指出，中國醫藥大學附設醫院衛教師呂莉君依據自己經驗，提供6點建議：

1.了解糖尿病資訊
家人可以病友參加教育課程，以及支持性病友團體，學習如何正確地照顧糖尿病病人，了解疾病的症狀和併發症，以便及時提供幫助和支持。

2.生活型態的調整
●飲食行為：全家一起實行健康飲食習慣，這不僅能支持糖友，還能改善全家的健康。
● 運動支持：一起進行適當的運動行為，如每週150分鐘中等強度有氧運動，每週至少3次、每次至少30分鐘，且不要連續兩天沒有運動。

3.運用科技協助控糖管理
血糖監測系統包含血糖機及連續血糖監測系統，能正確協助病人獨立操作且處理狀況，定期監測血糖。這有助於及時調整飲食和藥物與血糖之間的關係，確保血糖保持穩定及找出原因。

4.注意因疾病帶來不適的症狀─高低血糖
高血糖與低血糖是需要立即處置的急性併發症，高血糖症狀包含口渴、頻尿、疲倦、視力模糊；低血糖症狀包括出汗、顫抖、饑餓、頭暈等。確保家中常備糖果、果汁或葡萄糖片等，了解高血糖和低血糖的症狀及緊急處理，並熟悉應對計畫，對於糖尿病家庭照顧者來說，是非常重要的。

5.提供情感支持，多點正面能量、以鼓勵代替責備
家屬無心的言語真的能摧毀病人辛苦努力的成果，給予病人足夠的情感支持，傾聽他們的擔憂和挑戰，給予理解和鼓勵，也可減少他們心裡的壓力，增強面對疾病的信心。

6.良好的溝通與團隊運作
與醫療團隊建立良好的醫病關係與溝通，才能有效幫助患者改善病症，並且定期陪同患者回診檢查，除了自己能多了解病情，也能帶給病人安全感。

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