自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

父母接力救命 12歲童1年內接受肝腎活體移植

2026/04/15 11:46

許小弟從4個月大開始，就在台大醫院醫院小兒部主治醫師蔡宜蓉（左）的門診追蹤病情。（記者羅碧攝）

許小弟從4個月大開始，就在台大醫院醫院小兒部主治醫師蔡宜蓉（左）的門診追蹤病情。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕12歲許姓男童出生4個月即確診罕見先天性膽管擴張症（Caroli disease），合併肝纖維化與脾臟腫大，同時罹患自體隱性多囊性腎臟病（ARPKD），病情一路惡化至慢性腎臟病第5期。為搶救生命，他在1年內先後接受母親捐贈部分肝臟、父親捐贈腎臟，完成兩階段活體移植手術，術後恢復良好，已順利出院並重返校園，成為國內罕見的兒童肝腎接力移植案例。

台大醫院院長余忠仁表示，這是屬高度複雜的跨器官移植治療，醫療團隊經完整評估與縝密規劃，分階段進行手術並持續追蹤照護，最終成功改善病童健康狀況，讓孩子得以回歸正常生活。

許小弟的媽媽表示，許小弟4個月大就在台大醫院就醫，在確定診斷以後，他們夫妻倆就有心理準備要捐贈器官給孩子，一人負責捐肝、一人負責捐腎，全因為「孩子有缺陷，只好盡力彌補！」

許小弟的媽媽說，為了這個目標，夫妻倆過去10年努力減肥、養好自己的身體，以她個人為例就從65公斤減重至55公斤，而有糖尿病史的先生也減了好幾公斤，最後是因為先生肝臟有基因小缺陷，才由她先捐出部分肝臟，再由先生捐出1顆腎臟。

台大醫學院外科部副教授李志元表示，像許小弟這樣一年內接連接受肝臟、腎臟移植的個案十分少見，即使是成人病患也屈指可數。許小弟是在年1月先接受母親捐贈的部分肝臟進行活體肝臟移植手術，沒想到手術後，腎功能急速惡化，考慮剛接受捐肝後無法腹膜透析，這才緊接著於今年1月再由父親捐贈腎臟，完成活體腎臟移植。

李志元強調，有別於肝臟大小可以事先預估、修整符合腹腔大小，小朋友接受大人腎臟，最大挑戰在於如何「關上腹腔」以及血管吻合等，兩階段治療全歷經精密規劃與嚴謹照護，最終成功挽救許小弟生命並大幅改善其健康狀況，接下來也還有挑戰，因為器官移植之後需要病人的配合，包括服藥的順從性等，這對許小弟這樣的小病人而言，未來發育能否追上同齡孩子也是觀察重點。

台灣器官捐贈風氣還不夠好！李志元說，器官來源有限，目前光是等待腎臟移植者就多達8000多人，等待肝臟移植者也有936人，呼籲社會大眾能持續支持與推廣大愛器官捐贈理念，讓愛得以延續，為更多重症患者帶來重生契機。

許小弟的媽媽表示，從許小弟4個月大，就和先生準備要捐贈器官給許小弟。（記者羅碧攝）

許小弟的媽媽表示，從許小弟4個月大，就和先生準備要捐贈器官給許小弟。（記者羅碧攝）

台大醫院院長余忠仁（左）致贈台大醫院吉祥物「醫寶」給許小弟做紀念。（記者羅碧攝）

台大醫院院長余忠仁（左）致贈台大醫院吉祥物「醫寶」給許小弟做紀念。（記者羅碧攝）

許小弟去年初接受媽媽捐贈的部分肝臟，做肝臟移植。（記者羅碧攝）

許小弟去年初接受媽媽捐贈的部分肝臟，做肝臟移植。（記者羅碧攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中