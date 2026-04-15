父母接力救命 12歲童1年內接受肝腎活體移植

許小弟從4個月大開始，就在台大醫院醫院小兒部主治醫師蔡宜蓉（左）的門診追蹤病情。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕12歲許姓男童出生4個月即確診罕見先天性膽管擴張症（Caroli disease），合併肝纖維化與脾臟腫大，同時罹患自體隱性多囊性腎臟病（ARPKD），病情一路惡化至慢性腎臟病第5期。為搶救生命，他在1年內先後接受母親捐贈部分肝臟、父親捐贈腎臟，完成兩階段活體移植手術，術後恢復良好，已順利出院並重返校園，成為國內罕見的兒童肝腎接力移植案例。

台大醫院院長余忠仁表示，這是屬高度複雜的跨器官移植治療，醫療團隊經完整評估與縝密規劃，分階段進行手術並持續追蹤照護，最終成功改善病童健康狀況，讓孩子得以回歸正常生活。

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許小弟的媽媽表示，許小弟4個月大就在台大醫院就醫，在確定診斷以後，他們夫妻倆就有心理準備要捐贈器官給孩子，一人負責捐肝、一人負責捐腎，全因為「孩子有缺陷，只好盡力彌補！」

許小弟的媽媽說，為了這個目標，夫妻倆過去10年努力減肥、養好自己的身體，以她個人為例就從65公斤減重至55公斤，而有糖尿病史的先生也減了好幾公斤，最後是因為先生肝臟有基因小缺陷，才由她先捐出部分肝臟，再由先生捐出1顆腎臟。

台大醫學院外科部副教授李志元表示，像許小弟這樣一年內接連接受肝臟、腎臟移植的個案十分少見，即使是成人病患也屈指可數。許小弟是在年1月先接受母親捐贈的部分肝臟進行活體肝臟移植手術，沒想到手術後，腎功能急速惡化，考慮剛接受捐肝後無法腹膜透析，這才緊接著於今年1月再由父親捐贈腎臟，完成活體腎臟移植。

李志元強調，有別於肝臟大小可以事先預估、修整符合腹腔大小，小朋友接受大人腎臟，最大挑戰在於如何「關上腹腔」以及血管吻合等，兩階段治療全歷經精密規劃與嚴謹照護，最終成功挽救許小弟生命並大幅改善其健康狀況，接下來也還有挑戰，因為器官移植之後需要病人的配合，包括服藥的順從性等，這對許小弟這樣的小病人而言，未來發育能否追上同齡孩子也是觀察重點。

台灣器官捐贈風氣還不夠好！李志元說，器官來源有限，目前光是等待腎臟移植者就多達8000多人，等待肝臟移植者也有936人，呼籲社會大眾能持續支持與推廣大愛器官捐贈理念，讓愛得以延續，為更多重症患者帶來重生契機。

許小弟的媽媽表示，從許小弟4個月大，就和先生準備要捐贈器官給許小弟。（記者羅碧攝）

台大醫院院長余忠仁（左）致贈台大醫院吉祥物「醫寶」給許小弟做紀念。（記者羅碧攝）

許小弟去年初接受媽媽捐贈的部分肝臟，做肝臟移植。（記者羅碧攝）

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