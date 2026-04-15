嘉義縣基層醫療添新血 3位醫師投入注入新量能

民雄鄉衛生所新任醫師李政道。（嘉義縣衛生局提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣幅員廣大，許多偏鄉醫療資源缺乏，各鄉鎮市基層衛生所提供在地醫療服務，嘉義縣衛生局今（15）天表示，醫療服務再添新血，溪口鄉衛生所翁成傑醫師、民雄鄉衛生所李政道醫師及慢性病防治所李宛臻醫師報到投入服務，為在地公共衛生與醫療照護注入新量能。

溪口鄉衛生所翁成傑醫師曾任嘉義基督教醫院家醫科及醫療整合中心主任，主治三高慢性病照護等；民雄鄉衛生所李政道醫師具台中童綜合醫院家醫科背景，擅長糖尿病及慢性腎病整合照護；嘉義縣慢性病防治所李宛臻醫師為長庚醫院內科醫師，對病人細心，善於溝通。

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嘉義縣衛生局長趙紋華表示，三位醫師加入將有效提升在地醫療服務量能，讓鄉親就近即可獲得專業且便利的醫療照護，上述各所於週一至週五均提供門診服務，歡迎鄉親多加利用。

趙紋華說，新進醫師具備專業醫療訓練與臨床經驗，願意投入基層服務、深耕社區；隨著人口結構逐漸高齡化，醫療需求日益多元，穩定醫師人力可望有效提升服務連續性與可近性，對提升偏鄉醫療可近性具有重要意義。

趙紋華說，目前布袋鎮、義竹鄉、朴子市及竹崎鄉等4所衛生所仍有醫師出缺，盼對公共衛生具熱忱服務的醫師加入衛生所的行列，守護鄉親健康。

嘉義縣慢性病防治所新任醫師李宛臻。（嘉義縣衛生局提供）

溪口鄉衛生所新任醫師翁成傑。（嘉義縣衛生局提供）

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