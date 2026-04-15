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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠病毒新變種「蟬」全球監測中 2原因鎖定兒童

2026/04/15 20:57

勤洗手、配戴口罩等防疫措施不可少，如出現發燒、咳嗽等不適，應儘早就醫評估；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

勤洗手、配戴口罩等防疫措施不可少，如出現發燒、咳嗽等不適，應儘早就醫評估；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者侯家瑜／台北報導〕近期高度變異的新冠病毒變種BA.3.2，目前已在23個國家被發現，包含美國、香港、英國及非洲地區，世界衛生組織（WHO）正持續密切監測中。雖然現階段並無證據顯示其致病力更強，但研究指出，兒童感染比例較高，對此，疾管署研判原因可能是「兒童免疫記憶不足」或「病毒特性」影響，但機制仍待釐清。

根據資料，這株正式名稱為BA.3.2的變異株，最早於2024年11月在南非被發現，但當時病例數不多，直到2025年9月才逐漸增加。美國疾病管制與預防中心（CDC）上月也通報，已有25個州出現相關病例。

為何被稱為「蟬」（cicada）？疾管署副署長曾淑慧說明，BA.3.2源自2022年初幾乎「消失」的BA.3支系，長期低調潛伏於社區中，直到2024年11月才重新被偵測到，2025年底才出現在歐美等地區，這種「長期低調潛伏、之後才在一定情境下突然再現」的特性，與蟬在地底潛伏多年後破土而出的生態習性相似，因此研究人員以此為暱稱。

她進一步指出，BA.3曾在2022年短暫流行後幾乎消聲匿跡，這次再度出現並在部分地區擴散，且在兒童族群中的比例偏高，才引起國際關注。

至於為何兒童感染比例較高，目前仍未有定論，但曾淑慧提出2個可能的原因。首先是「免疫空白」與「免疫印記」差異。成人歷經多次疫情與疫苗接種，已建立較完整的免疫防護；反觀0至10歲兒童，多半僅接觸較晚期的Omicron變異株或接種率較低，免疫記憶較不足，較容易被新型變異株突破感染。

第二個可能原因與病毒本身特性有關。研究發現，BA.3.2在病毒基因中的ORF7/8位置出現缺失，可能影響病毒在不同族群體內的複製效率。專家推測，這樣的基因變化在成人體內可能降低病毒活性，但在免疫反應較為活躍、且常合併其他呼吸道感染的兒童族群中，反而可能有利病毒複製，導致感染比例偏高。

不過，曾淑慧強調，目前僅屬初步觀察與假說，仍需更多研究釐清機制。整體而言，尚無證據顯示BA.3.2比其他新冠變異株更具威脅，民眾無須過度恐慌。

防疫方面，曾淑慧仍建議維持基本防護措施，包括勤洗手、避免觸摸口鼻、在人潮密集或通風不良場所適時配戴口罩。尤其家中若有幼童，更應留意呼吸道症狀變化，如出現發燒、咳嗽等不適，應儘早就醫評估。

疾管署提醒，全球疫情仍持續變化，新型變異株可能隨時間出現不同特性，民眾應持續關注官方資訊，落實日常防疫，降低感染風險。

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