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健康網》春夏交替要注意！ 醫點名5大健康威脅
〔健康頻道／綜合報導〕目前正值春夏換季的時節，胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，季節轉換不只是氣溫上升，也是「疾病換季」的開始，門診觀察發現，病毒性腸胃炎、登革熱、過敏與中暑等疾病，會隨著氣候轉變快速增加，成為此時最常見的健康威脅。
黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，近期感冒似乎開始變少，但「另一批疾病」開始出現，它們不是突然來臨，主要是因為氣候的影響。他進一步歸納5種疾病，提醒民眾留意：
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●腸胃炎（病毒性腸胃炎）
天氣變熱，細菌與病毒繁殖速度加快。食物稍微保存不當，就可能中招，常見症狀包含：嘔吐、腹瀉、發燒，民眾要警覺。
●登革熱
近期濕熱又有雨，雨水加上了高溫，等於蚊子天堂。病毒透過蚊子傳播，當民眾出現高燒、頭痛、關節痛、皮疹等症狀，最好注意。
●過敏
春季花粉與塵蟎增加，也使過敏族群症狀加劇，包括鼻塞、打噴嚏與氣喘惡化。
●中暑
天氣高溫，再加上濕氣兩相作用，會引發身體散熱失效，嚴重時會影響大腦與器官。
●皮膚感染
悶熱潮濕的環境也容易誘發皮膚問題，如黴菌感染、汗疹與毛囊炎。
黃軒建議民眾，不妨提早準備，平日就先做好預防，包括：食物要新鮮、避免放太久、清除積水（防蚊）、避免中午曝曬、保持皮膚乾爽、過敏體質提早控制。
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