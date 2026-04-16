自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》早餐只吃白吐司當心！ 醫點名6種不鹹食物鈉超高

2026/04/16 06:21

心臟內科暨心律不整主治醫師凌濼傑表示，很多人以為不鹹就等於低鈉，其實可能早就踩進高鈉陷阱。如早餐常吃的白吐司雖不鹹，2片鈉含量甚至就破400毫克；示意圖。（圖取自freepik）

心臟內科暨心律不整主治醫師凌濼傑表示，很多人以為不鹹就等於低鈉，其實可能早就踩進高鈉陷阱。如早餐常吃的白吐司雖不鹹，2片鈉含量甚至就破400毫克；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明吃得不鹹又少鹽，血壓卻還是偏高難下降？心臟內科暨心律不整主治醫師凌濼傑表示，很多人以為不鹹就等於低鈉，其實可能早就踩進高鈉陷阱而不自知。以常見6種隱形高鈉食物來說，其中早餐常吃的白吐司雖不鹹，2片鈉含量甚至就破400毫克。提醒鈉不僅存在於鹹食，加工過程中的添加物也都可能含鈉，當心長期攝取過量，容易導致血壓上升、增加心血管負擔。

鈉與血壓的致命關係

凌濼傑於臉書粉專「凌濼傑醫師｜心臟內科與心律不整筆記」發文表示，很多人以為吃得清淡、不鹹，血壓就能控制得好，卻不知有些吃起來不鹹的食物，其實鈉含量超高，反而默默吃下更多鈉。他解釋，鈉就像血管裡的微型海綿，過多的鈉會把水分緊緊抓在血管裡，導致血液體積增加、血管壁壓力飆升。長期下來，心臟為了推動這些多餘的水分，會過度勞累，進而引發心室肥大或心律不整。

6種食物不鹹卻高鈉

為什麼食物不鹹也有鈉？凌濼傑說明，在食品加工中，鈉不只是用來調味，它可以防腐、讓麵條吃起來更Q彈、讓麵包更蓬鬆（小蘇打粉）；這也就是為什麼許多吃起來毫無鹹味，甚至甜甜的食物，其實都是隱藏版高鈉炸彈。他並進一步盤點以下6種吃起來不鹹、含鈉量卻很高的常見食物，每一種也都是讓門診病人最意外的答案：

白吐司：2片白吐司的含鈉量約400-460毫克，因製程需要鹽幫助麵筋成形，所以吃起來不鹹，鈉卻不少。

加工起司：1片加工起司的含鈉量約300-400毫克，因添加磷酸鹽增加口感，一小片的鈉含量也高，須注意攝取。

番茄醬：1大匙的含鈉量約170毫克，因甜味會蓋住鹹味，讓人不知不覺吃過量。

運動飲料：1瓶350毫升的含鈉量約200毫克，補充時需多留意。

蔬菜汁：市售蔬菜汁1小罐200毫升，鈉含量400-600毫克，這是因為了增添風味而額外添加鹽，建議選購時多留意成分標示。

涼麵醬料：1包的含鈉量約500-700毫克，屬於高鈉、高油脂的調味，建議只用半包或不喝湯。

凌濼傑提醒，購買食物時，應翻看營養標示的鈉含量。衛生福利部建議，每日鈉攝取量不應超過2400毫克，但台灣人平均吃進3500毫克以上，多出來的大部分不是你添加的鹽，而是加工食品裡的隱形鈉。血壓偏高的人更要注意，研究顯示，每天少攝取1000毫克鈉，收縮壓平均可下降約3–5mmHg，對長期心血管保護來說，很有正面意義。

凌濼傑強調，日常飲食未必需要完全戒掉這些食物，重點是「知道它含鈉」，並在一天總量裡做取捨。如早餐吃了吐司＋起司，午餐就少選加工醬料的品項，懂得調整，就能吃出健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中