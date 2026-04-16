健康網》早餐只吃白吐司當心！ 醫點名6種不鹹食物鈉超高

心臟內科暨心律不整主治醫師凌濼傑表示，很多人以為不鹹就等於低鈉，其實可能早就踩進高鈉陷阱。如早餐常吃的白吐司雖不鹹，2片鈉含量甚至就破400毫克；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明吃得不鹹又少鹽，血壓卻還是偏高難下降？心臟內科暨心律不整主治醫師凌濼傑表示，很多人以為不鹹就等於低鈉，其實可能早就踩進高鈉陷阱而不自知。以常見6種隱形高鈉食物來說，其中早餐常吃的白吐司雖不鹹，2片鈉含量甚至就破400毫克。提醒鈉不僅存在於鹹食，加工過程中的添加物也都可能含鈉，當心長期攝取過量，容易導致血壓上升、增加心血管負擔。

鈉與血壓的致命關係

凌濼傑於臉書粉專「凌濼傑醫師｜心臟內科與心律不整筆記」發文表示，很多人以為吃得清淡、不鹹，血壓就能控制得好，卻不知有些吃起來不鹹的食物，其實鈉含量超高，反而默默吃下更多鈉。他解釋，鈉就像血管裡的微型海綿，過多的鈉會把水分緊緊抓在血管裡，導致血液體積增加、血管壁壓力飆升。長期下來，心臟為了推動這些多餘的水分，會過度勞累，進而引發心室肥大或心律不整。

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6種食物不鹹卻高鈉

為什麼食物不鹹也有鈉？凌濼傑說明，在食品加工中，鈉不只是用來調味，它可以防腐、讓麵條吃起來更Q彈、讓麵包更蓬鬆（小蘇打粉）；這也就是為什麼許多吃起來毫無鹹味，甚至甜甜的食物，其實都是隱藏版高鈉炸彈。他並進一步盤點以下6種吃起來不鹹、含鈉量卻很高的常見食物，每一種也都是讓門診病人最意外的答案：

●白吐司：2片白吐司的含鈉量約400-460毫克，因製程需要鹽幫助麵筋成形，所以吃起來不鹹，鈉卻不少。

●加工起司：1片加工起司的含鈉量約300-400毫克，因添加磷酸鹽增加口感，一小片的鈉含量也高，須注意攝取。

●番茄醬：1大匙的含鈉量約170毫克，因甜味會蓋住鹹味，讓人不知不覺吃過量。

●運動飲料：1瓶350毫升的含鈉量約200毫克，補充時需多留意。

●蔬菜汁：市售蔬菜汁1小罐200毫升，鈉含量400-600毫克，這是因為了增添風味而額外添加鹽，建議選購時多留意成分標示。

●涼麵醬料：1包的含鈉量約500-700毫克，屬於高鈉、高油脂的調味，建議只用半包或不喝湯。

凌濼傑提醒，購買食物時，應翻看營養標示的鈉含量。衛生福利部建議，每日鈉攝取量不應超過2400毫克，但台灣人平均吃進3500毫克以上，多出來的大部分不是你添加的鹽，而是加工食品裡的隱形鈉。血壓偏高的人更要注意，研究顯示，每天少攝取1000毫克鈉，收縮壓平均可下降約3–5mmHg，對長期心血管保護來說，很有正面意義。

凌濼傑強調，日常飲食未必需要完全戒掉這些食物，重點是「知道它含鈉」，並在一天總量裡做取捨。如早餐吃了吐司＋起司，午餐就少選加工醬料的品項，懂得調整，就能吃出健康。

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