暴熱引發主動脈剝離 婦人鬼門關前被搶救回來

員榮醫院急診處翁聖富醫師診斷出患者主動脈剝離，救回一命，提醒最近天氣炎熱，高血壓患者要多注意。（員榮醫療體系提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕天氣熱引發「主動脈剝離」！彰化縣65歲婦人，日前天氣暴熱，產生背部劇痛，送員榮醫療體系員榮醫院救治，經電腦斷層掃描確定是主動脈剝離引發的劇痛，醫師提醒，夏天高溫易引發血壓波動，若水份補充不夠，導致血液濃稠、血壓飆高，都可能會導致主動脈內膜破裂、剝離的風險。

婦人被送到急診時，背部劇烈疼痛，她說，痛感還會往上跑，跟一般肌肉痠痛或拉傷造成的背痛不太一樣。員榮急診處醫師翁聖富說，患者還說痛感像肌肉被撕裂，且會往上跑，很有可能是主動脈剝離，此時先量血壓，再做斷層掃描。

請繼續往下閱讀...

主動脈血管壁微血管破裂

翁聖富說，透過電腦斷層發現主動脈血管壁的微血管破裂，造成一個血腫，是主動脈剝離的一個變異型，如果發病後48小時內沒有處理，死亡率高達50%，隨後將患者送往與員榮合作的台中榮總緊急手術，成功救回一命，患者本身有高血壓病史，翁醫師研判是因血壓控制不良導致。

翁聖富說，夏季天氣炎熱，也會提高主動脈剝離風險，夏天主動脈剝離好發因素包括高溫引發血壓波動，因高溫環境，人體為了散熱，血管會擴張，但若是室內外溫差過大，如從冷氣房突然到高溫室外，自律神經調節跟不上，容易出現血壓劇烈波動，有些人大量出汗後，又補水不足，易導致血液濃稠、血壓不穩。

翁聖富說，主動脈剝離的高危族群除高血壓外，曾有主動脈瘤病史、有家族性馬凡氏症候群或其他結締組織病變、50歲以上男性、吸菸、過度肥胖者都要注意。民眾也要避免高溫時段外出，多補充水分避免脫水，如有胸痛、背痛、心悸等症狀應及早就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法