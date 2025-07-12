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健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》童誤吞鈕扣電池 恐奪命！醫談處置方針

2025/07/12 16:49

在眾多幼童傷病中，誤吞異物相當難以防範，而鈕扣電池又是這類意外中相當危險的。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

在眾多幼童傷病中，誤吞異物相當難以防範，而鈕扣電池又是這類意外中相當危險的。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最令大眾驚心，最難防範的幼童意外中，「誤吞異物」相當常見，而鈕扣電池因其相當常見，成為兒科醫師需要高度警戒的意外。吳昌騰表示，自己將鈕扣電池（Button Battery）稱是兒童誤食異物中的大魔王；同時提醒，誤食鈕扣電池並非單純的異物事件，而是一場可能在短短數小時內奪命的醫療急症。

吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」說明，2022年，美國一名6歲男童誤食冷氣遙控器中的鈕扣電池，最終造成嚴重的胃腸道損傷，永久影響消化功能。此事件經司法認定與製造商產品設計缺陷有關，家屬最終獲得4000萬美元（約新台幣11.7億元）的和解金。此一案例提醒我們：誤食鈕扣電池不僅是單純異物事件，更可能引發致命傷害。

鈕扣電池在兒童誤食異物中佔有特別危險的地位。現實生活中，這類電池廣泛存在於遙控器、玩具、手錶、助聽器等家庭常見物品中。在美國，每年約有3500起鈕扣電池誤吞案例；而在法國，每年約有 1200 次急診就診與已證實的鈕扣電池誤食有關。

台灣也有相關案例，而這些案例可以因為病程變化，產生許多併發症而導致終身殘疾，甚至死亡。

醫師提醒，平時應避免讓孩童接觸可能被吞食的小東西，特別是鈕扣電池。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，平時應避免讓孩童接觸可能被吞食的小東西，特別是鈕扣電池。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

「為什麼鈕扣電池這麼危險？」吳昌騰表示，與其他異物不同，鈕扣電池在誤食後可能短時間內即對周圍組織造成深層破壞，其致病機轉包含以下三種機制：

1. 電流產生水解反應：電池在食道黏膜產生微電流，造成水分解產生氫氧根離子，導致局部強鹼性化學灼傷。

2.壓迫性缺血壞死：電池嵌頓導致黏膜血流受阻，引發組織壞死。

3. 內容物洩漏造成腐蝕性傷害：鋰電池或鹼性電池中的重金屬與鹼性物質可直接侵蝕組織。

可怕的地方就在這些作用可在15分鐘內產生黏膜損傷，2小時內出現嚴重潰瘍與穿孔，導致後續高度致命的併發症。

兒童誤食鈕扣電池 釀多項高風險併發症

根據文獻案例統計，兒童誤食鈕扣電池後，在未能及時移除的情況下，可能出現下列嚴重甚至致命的併發症：

1. 食道狹窄、食道穿孔、氣管食道瘻管。

2. 縱膈腔炎（可致感染性休克，為高死亡率急症）。

3. 聲帶麻痺。

4. 主動脈食道瘻管。

此外還可能發生氣胸、椎間盤炎、敗血症等全身性併發症，主動脈食道瘻管為最致命的併發症，一旦出血極難搶救。

搶救分秒必爭 醫師通常這樣做

吳昌騰表示，根據目前研究顯示，鈕扣電池停留時間與併發症發生率高度正相關。研究顯示：誤食後超過2小時仍未取出電池者，併發症顯著增加。以下為臨床標準化處置建議：

1. 初步處置與評估：懷疑誤食鈕扣電池即為醫療緊急事件，應立即送醫。急診時應進行頸部至腹部X光檢查以判定電池位置。若確認鈕扣電池嵌頓於食道，必須在2小時內完成內視鏡取出，不應延誤。

2.內視鏡取出：任何已知或高度懷疑嵌頓之病例，應直接轉送具備兒童內視鏡設備之三級醫療中心。

3.不建議觀察等待排出：若電池仍在食道，任何延遲都會導致不可逆損傷。

若鈕扣電池已進入胃部，可視情況觀察是否隨糞便排出，須密切追蹤X光變化。胃內嵌頓 >48小時或伴隨症狀者，應安排內視鏡取出。

最後吳昌騰提醒，誤食鈕扣電池並非單純的異物事件，而是一場可能在短短數小時內奪命的醫療急症。兒科急診醫師與第一線醫療人員，應熟悉此類事件的診療流程並建立警覺意識。對家長而言，更需了解「電池不是玩具」，預防永遠勝於搶救。

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