健康網》糖友罹患尿病哪一型？ 醫：第1型僅占不到1％
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病分為第1型、第2型、第1.5型、妊娠糖尿病、其他特殊類型及第5型糖尿病，可是怎麼沒有聽過醫師細說是第1型、第2型、第1.5型？內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」表示，因為第1型糖尿病在全部糖尿病人口裡的占比不到1%，假如沒有特別的理由，被醫師判斷為第2型糖尿病是很平常的事情。
第1型糖尿病
蔡明劼指出，第1型糖尿病多半發生在青少年或年輕人身上，由於免疫系統攻擊胰臟的β細胞，導致幾乎完全沒有胰島素分泌。
特徵：年紀較輕、發病時通常不胖，容易出現酮酸中毒，需要積極使用胰島素治療。假如需要確認診斷，必須抽血檢驗特殊的「自體抗體」（如GAD抗體）。
第2型糖尿病
蔡明劼說，第2型糖尿病最重要的病因是胰島素阻抗，通常和遺傳、肥胖、老化、生活型態等先天及後天因素有關。
特徵：常見於中年或老年族群，發病比較緩慢，初期可能只靠飲食控制或口服藥物就能穩定血糖。
第1.5型糖尿病
蔡明劼提到，糖尿病不是只有第1型或第2型這麼簡單，還有一些「灰色地帶」需要更仔細判斷。這就是很多人疑惑的「成人遲發性自體免疫糖尿病」。
特徵：起病時看起來很像第2型糖尿病，可能不胖，也能用口服藥先控制一段時間。但背後其實有自體免疫反應，胰臟β細胞會逐漸被破壞，最後身體也會缺乏胰島素。在正式分類上，LADA仍屬於第1型糖尿病，需要使用胰島素治療。
蔡明劼強調，除非年紀輕、體重不重，卻血糖控制不佳、口服藥效果差，要小心有可能是第1型，或第1.5型糖尿病，不過這需要到大醫院做檢查才會知道。
