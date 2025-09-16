中和陳信吉醫師過世停業 患者哀嘆：從小看到大的好醫師

新北中和陳信吉耳鼻喉科診所突然宣布永久停業。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北中和陳信吉耳鼻喉科診所突然宣布永久停業，原因竟是醫師突發急病過世（疑心肌梗塞），有些病患哀嘆，自己是陳信吉從小看到大，有人稱讚陳信吉看診詳細親切，他的突然離世令病患們相當難過，診所表示。

陳信吉耳鼻喉科診所16日拉下鐵捲門，沒有營業，診所貼著一張公告寫著，陳信吉醫師因突發急病，已於9月15日辭世，故診所將無法再為大家提供任何醫療服務，由於陳醫師長久在社區為民眾看病，聞訊的民眾感到震驚，病患都很懷念這位好醫師。

陳信吉耳鼻喉科診所提到，日後陳醫師的親屬、家人若有開放弔唁的意願，將再以告示的形式於門口貼出時間、地點，供各位病患參考，煩請有意願的民眾多加留意，診所表示，感謝各位病患對診所開業多年的信任與支持，希望各位日後闔家健康平安。

診所張貼公告說明陳信吉醫師因突發急病離世。（記者翁聿煌翻攝）

陳信吉離世的消息一出，外界都相當不捨，Google Maps有人留言，「上學的路上都會路過這間診所，小時候也去過很多次，沒想到今（16）日聽聞噩耗，謝謝您為大家治病，辛苦了，一路好走！」、「謝謝陳醫生對孩子們的照顧！RIP」、「謝謝陳醫師的奉獻」、「謝謝陳醫師為無數病人恢復健康，姪子每次來看醫生都特別跟他聊上好幾句，像朋友一樣，謝謝您，辛苦了！在另一個要世界好好休息喔」。

「治療病人大半輩子，卻沒能好好治癒自己，連假日都在崗位上幫病患看病。在高齡化的社會，每個醫療體系的人員都是如此的重要與珍貴，謝謝陳信吉診所的每個人員，陳醫師！人生圓滿、離苦得樂。希望大家都能安好…」、「一路好走，我們都很感謝您」。

