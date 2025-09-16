自由電子報
健康 > 杏林動態

彰基奪2金2特別獎！智慧針灸銅人、拔管評估系統 國際發明展勝出

2025/09/16 16:15

彰基首度參加「2025年馬來西亞國際發明展」，就在各國強敵環伺下，抱回2金2特別獎，成為全場最亮眼的醫療機構。（彰基提供）

彰基首度參加「2025年馬來西亞國際發明展」，就在各國強敵環伺下，抱回2金2特別獎，成為全場最亮眼的醫療機構。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕醫院中心彰化基督教醫院首度參加「2025年第四屆馬來西亞MTE: AHLS國際發明展」就傳回捷報，從78件作品中脫穎而出，一舉拿下2金獎、2特別獎。在全場僅有5面金獎中，彰基就包辦了2面，成為表現最突出的醫療機構，在醫療國際舞台上可說是出盡鋒頭。

這次獲獎的兩項研發成果，分別是「智慧針灸銅人雲端評量系統」與「呼吸器拔管評估系統」，都針對臨床需求切入，展現跨領域整合與技術創新的實力。

「智慧針灸銅人雲端評量系統」由中醫部、3D列印中心、創新育成研發中心和資訊部合作，透過中醫穴位教學結合3D建模、物聯網與雲端數據，能即時回饋針灸操作的準確度與力道。這項技術有助於提升教學與臨床訓練品質，也推動中醫教育邁向數位化。未來若與廠商完成技術轉移，將有機會推廣到全球中醫教育體系，打破傳統教學方式。

彰基參展的兩項發明，從傳統中醫的「智慧針灸銅人」，到結合人工智慧的「呼吸器拔管評估系統」，不只展現了台灣醫療的創新實力，更證明彰基在國際舞台上，絕對有打遍天下無敵手的能耐。（彰基提供）

彰基參展的兩項發明，從傳統中醫的「智慧針灸銅人」，到結合人工智慧的「呼吸器拔管評估系統」，不只展現了台灣醫療的創新實力，更證明彰基在國際舞台上，絕對有打遍天下無敵手的能耐。（彰基提供）

另一套「呼吸器拔管評估系統」則針對重症照護難題。拔管失敗常導致二度插管，增加病人風險與醫療負擔。該系統透過收集病人拔管前的呼吸參數，建立資料庫並運用機器演算法預測拔管成功率，讓醫護能在更準確的數據支持下決策，大幅提升成功率，也呼應國際「精準醫療」趨勢。目前正規劃與其他醫院展開臨床試驗，並朝醫療器材認證邁進。

總院長陳穆寬指出，醫院支持同仁將臨床上的靈感轉化為實際發明，不僅能改善病人照護，也能提升醫護效率，讓台灣醫療在國際舞台展現影響力。

這次彰基是印尼、泰國、日本等8國隊伍競逐下脫穎而出，金獎本身代表一金、一個特別獎，只要得金牌就是雙喜臨門的一金、一特別獎。因此這次的2金2特別獎不只是榮譽，更彰顯彰基研發團隊在細節掌握與技術創新上獲得國際肯定。

彰基總院長陳穆寬表示，醫院一直很鼓勵同仁把工作中的靈感，變成實際的發明。他認為，只有不斷創新，才能持續提升醫療品質，讓彰基在國際上更有影響力。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬表示，醫院一直很鼓勵同仁把工作中的靈感，變成實際的發明。他認為，只有不斷創新，才能持續提升醫療品質，讓彰基在國際上更有影響力。（彰基提供）

彰基與來自印尼、泰國、日本等共8個國家的優秀團隊同場競技，從78件參展作品中脫穎而出，榮獲2金獎及2特別獎，真實力讓國際刮目相看。（彰基提供）

彰基與來自印尼、泰國、日本等共8個國家的優秀團隊同場競技，從78件參展作品中脫穎而出，榮獲2金獎及2特別獎，真實力讓國際刮目相看。（彰基提供）

