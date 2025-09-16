您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
彰基奪2金2特別獎！智慧針灸銅人、拔管評估系統 國際發明展勝出
〔記者張聰秋／彰化報導〕醫院中心彰化基督教醫院首度參加「2025年第四屆馬來西亞MTE: AHLS國際發明展」就傳回捷報，從78件作品中脫穎而出，一舉拿下2金獎、2特別獎。在全場僅有5面金獎中，彰基就包辦了2面，成為表現最突出的醫療機構，在醫療國際舞台上可說是出盡鋒頭。
這次獲獎的兩項研發成果，分別是「智慧針灸銅人雲端評量系統」與「呼吸器拔管評估系統」，都針對臨床需求切入，展現跨領域整合與技術創新的實力。
請繼續往下閱讀...
「智慧針灸銅人雲端評量系統」由中醫部、3D列印中心、創新育成研發中心和資訊部合作，透過中醫穴位教學結合3D建模、物聯網與雲端數據，能即時回饋針灸操作的準確度與力道。這項技術有助於提升教學與臨床訓練品質，也推動中醫教育邁向數位化。未來若與廠商完成技術轉移，將有機會推廣到全球中醫教育體系，打破傳統教學方式。
另一套「呼吸器拔管評估系統」則針對重症照護難題。拔管失敗常導致二度插管，增加病人風險與醫療負擔。該系統透過收集病人拔管前的呼吸參數，建立資料庫並運用機器演算法預測拔管成功率，讓醫護能在更準確的數據支持下決策，大幅提升成功率，也呼應國際「精準醫療」趨勢。目前正規劃與其他醫院展開臨床試驗，並朝醫療器材認證邁進。
總院長陳穆寬指出，醫院支持同仁將臨床上的靈感轉化為實際發明，不僅能改善病人照護，也能提升醫護效率，讓台灣醫療在國際舞台展現影響力。
這次彰基是印尼、泰國、日本等8國隊伍競逐下脫穎而出，金獎本身代表一金、一個特別獎，只要得金牌就是雙喜臨門的一金、一特別獎。因此這次的2金2特別獎不只是榮譽，更彰顯彰基研發團隊在細節掌握與技術創新上獲得國際肯定。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應