健康網》腸道決定全身健康？ 百萬網紅專家警5大傷腸習慣

2025/09/16 21:30

百萬網紅專家警告5大傷腸習慣，其中一項就是食用加工食品，因為其食物中的糖與添加劑會餵養壞菌，同時讓好菌挨餓；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？腸道健康幾乎掌控了你全身的運作。美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）指出，腸道健康的影響從情緒、食慾，到糖尿病、自體免疫疾病，腸道就像人體的「控制中心」，一旦失衡，後果可能超過想像。由於現代人的生活模式往往容易破壞腸道平衡，他建議從增加纖維攝取、少吃加工食品等方法維持腸道健康。

腸道不只是用來消化，它是整體健康的基石。美國百萬網紅腸道專家「腸道俠」帕爾，透過影片說明人們可能忽略的腸道受損跡象，希望藉此提醒民眾，從日常的生活小細節做起，保持腸道平衡，以維護自身健康。

帕爾表示，腸道裡住著數兆個細菌、真菌與病毒，組成了「腸道微生物群」。好菌能幫助消化、製造維生素並強化免疫；壞菌則可能引發發炎、削弱消化功能，甚至操縱大腦食慾。許多人對垃圾食物或甜食的渴望，其實是腸道壞菌在「牽動腦袋」。

他接著說，一項2017年研究發現，腸道健康不佳與憂鬱和焦慮直接相關。這意味著，如果你的腸道失衡，不僅僅是你的腸胃受苦，心靈也會受影響。所以，如果你有時感覺沒有動力、思緒模糊或情緒低落，這可能不是大腦引發的問題，很可能也與腸道有關。

破壞腸道的5大習慣

帕爾進一步說明，50年前，人們的腸道細菌要健康得多，但如今已非如此。研究顯示，由於現代生活方式，讓多數人失去了超過50%的腸道菌群。以下是正在破壞腸道的主要因素：

●加工食品中的糖與添加劑會餵養壞菌，同時讓好菌挨餓。

●抗生素雖然有時是必要的，但它會清除幾乎所有細菌，包括那些有益的。

●壓力會改變腸道細菌並削弱消化功能。

●人工甜味劑（如阿斯巴甜和三氯蔗糖）已被證實，會導致有害的腸道細菌失衡。

●好菌靠纖維為食，所以攝取不足會讓它們挨餓。

事實上，自然地修復你的腸道，比想像中容易。帕爾強調，修復腸道不代表要花大錢買昂貴的補充品。現在就可以開始，以下是他建議的6項步驟：

步驟1：增加纖維攝取量。多吃蔬菜、水果、堅果和全穀物。記住，你的好菌每天至少需要25克纖維才能生存。

步驟2：多吃發酵食物。像優格、泡菜、德國酸菜等發酵食物，能讓腸道更健康。

步驟3：戒掉加工食品和糖。這會讓壞菌挨餓，讓好菌茁壯成長。

步驟4：保持水分充足。水能維持腸道內壁的強韌並幫助消化。

步驟5：管理壓力。冥想、深呼吸和運動有助於平衡腸道細菌。

步驟6：吃益生元食物。像是大蒜、洋蔥、香蕉和蘆筍等，這些食物能餵養好的腸道細菌。

帕爾提醒，修復腸道不必一步到位，只要從一兩個方法開始，逐步養成習慣，即能逐漸改善健康。

