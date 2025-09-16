自由電子報
健康網》美國網紅醫不吃傷腸道3飲食 建議你也別吃

2025/09/16 18:56

美國的腸胃科醫師建議少吃3種飲食，避免傷害腸道。示意圖。（圖取自shutterstock）

美國的腸胃科醫師建議少吃3種飲食，避免傷害腸道。示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人熱愛吃炸物、喝可樂，傷害腸道。透過日常飲食與生活習慣來改善腸胃健康，勢在必行。國健署表示，癌症登記統計顯示，大腸癌發生人數從84年的4,217人，標準化發生率為每10萬人口22.9人，95年發生人數首次超越肝癌，成為我國癌症發生人數最多的癌症。

在美國執業的腸胃科醫師賽西（Saurabh Sethi）在擁有62.8萬訂閱之頻道「Doctor Sethi」中，說明3項對腸道最糟糕的食物。這些食物可能帶來胃食道逆流等狀況，更可能破壞腸道好菌。該影片在1年間獲得28萬次點閱。

這三項食物是：

●超加工食品：這些食品通常富含不健康的脂肪、防腐劑和添加劑，可能會破壞腸道微生物群。

●油炸食品：炸物通常難以消化，並可能導致消化問題，如腹脹、脹氣或胃食道逆流。他建議，若偶爾需要油炸，可使用煙點高的油，如精製橄欖油、酪梨油、酥油或精製椰子油。

●一般的汽水，以及健怡可樂（Diet Coke）、無糖汽水（Diet Soft）：任何的汽水特別是減肥汽水，其中含有人工甜味劑，如阿斯巴甜，可能對腸道微生物群產生負面影響。

國健署表示，要如何預防並早期發現大腸癌？

1. 養成良好飲食習慣，多吃蔬菜水果，少吃肉類及高油脂食物。

2. 養成每天運動習慣。

3. 養成定期篩檢的習慣。大腸癌多發生在50歲以後。50歲以上民眾應每1到2年接受糞便潛血檢查，但是有個人或家族瘜肉症或大腸癌病史的民眾，建議直接接受全大腸鏡檢查，檢查年齡也要提早。政府目前補助45-74歲民眾，40-44歲具家族史民眾每2年一次免疫法定量糞便潛血檢查；可以到全國各地健保特約醫療院所辦理，若有問題可洽詢各地衛生局（所）或健康服務中心。

