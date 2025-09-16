自由電子報
健康 > 杏林動態

全台首隻醫療輔助犬「歐巴」退休！未來仍是「永遠的志工」

2025/09/16 17:54

台灣首隻醫療輔助犬「歐巴」。（圖取自台北榮總臉書）

台灣首隻醫療輔助犬「歐巴」。（圖取自台北榮總臉書）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣首隻醫療輔助犬「歐巴」今（16）日迎來退休。台北榮總特別舉辦退休儀式，現場聚集了醫護同仁與曾經受過歐巴陪伴的病友與家屬，北榮新一代醫療犬歐佳也披上服務背心，將延續歐巴帶來的單純卻深厚的溫暖，長期照顧歐巴的護理師劉曉菁說，現場的大家都為歐巴開心，往後歐巴也仍會是北榮永遠的志工。

台北榮總指出，歐巴（OBA）是台灣第一隻醫療輔助犬。自踏入醫院起，就以柔軟的毛髮、溫熱的體溫與安靜的陪伴，撫慰了無數病人的焦慮與不安，歐巴始終以最真摯的方式，成為病人與家屬心中溫柔的依靠，牠專注的眼睛，總能為人帶來安心與勇氣。

歐佳將接下歐巴的使命，成為北榮下一隻醫療輔助犬。（圖取自台北榮總臉書）

歐佳將接下歐巴的使命，成為北榮下一隻醫療輔助犬。（圖取自台北榮總臉書）

台北榮總表示，今日歐巴迎來退休，退休儀式現場院長陳威明、醫護同仁、貴賓、病友與歐巴的好友們齊聚，家屬們回憶在安寧病房與歐巴相伴的時光，那些看似微小卻極為深刻的瞬間，讓許多人熱淚盈眶，歐巴也卸下專屬的服務背心，接過象徵榮譽的退休獎牌。

此外，台北榮總表示，往後歐佳（Olga）會接下歐巴的使命，成為北榮新的守護者，歐佳穿上象徵責任的服務背心時，便意味著愛與療癒的力量將再次啟程。

被稱為「Oba媽媽」的安寧護理教育師劉曉菁說，歐巴在北榮服務已經6年，今年更是10歲高齡，如果換算人類的年齡的話，相當於60、70歲，退休儀式上，光是來自全台各地、曾經受過歐巴陪伴的家屬就有40位以上，其中有部分是院內員工的家人。

劉曉菁說，典禮現場還有許多歐巴「狗生」各個階段的重要人士參與，包括當初接生歐巴的人、1歲前照顧歐巴的家庭等，大家都為歐巴退休感到開心，雖然歐巴會停止病人端的服務，但接下來歐巴仍是北榮的小志工，歐佳正準備承接使命，一代代把這份單純卻深厚的溫暖延續下去。

台北榮總院長陳威明與歐巴。（圖取自台北榮總臉書）

台北榮總院長陳威明與歐巴。（圖取自台北榮總臉書）

歐佳將接下歐巴的使命，成為北榮下一隻醫療輔助犬。（圖取自台北榮總臉書）

歐佳將接下歐巴的使命，成為北榮下一隻醫療輔助犬。（圖取自台北榮總臉書）

陳威明與歐巴。（圖取自台北榮總臉書）

陳威明與歐巴。（圖取自台北榮總臉書）

