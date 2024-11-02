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健康網》童吞10顆巴克球釀腹膜炎！醫：初期難發現
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕家有小小孩的家長，最大噩夢莫過於孩子誤吞危險物品，尤其是在不管碰到什麼都往嘴裡放的年紀，稍不留神恐吞下電池等恐危及生命的東西；其中當然包含磁力益智玩具「巴克球」。兒科急診醫師提醒，巴克球容易被幼童放入口中，若吞了兩顆以上，恐造成腸穿孔，後果相當嚴重，不可不慎。
林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」表示，巴克球（小磁球）是「二魔王」，雖然它排名在大魔王「鈕扣電池」後面，但它的威力毫不遜色，也是一樣可怕。
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吳昌騰談到一個案例：幾年前的一個下午，大約5時，一個媽媽神情慌張地衝進兒童急診室，直呼「醫師，快幫幫我吧！」。她懷中的1歲兒童，外觀看起來不哭不鬧的感覺。
吳昌騰表示，病童食慾不振有2天，並且伴隨出現嘔吐、腹脹的情形。雖然，媽媽一開始有帶小孩到住家附近的診所就醫拿藥，但症狀仍未改善。就在來急診之前，一歲多的孩子更是出現不哭不鬧，精神不濟的情形。這讓媽媽更加擔心，於是直接衝來兒科急診。
在急診的檢傷分類，小孩的生命徵象顯現有心跳快、低血壓的情況！於是我們緊急先穩定孩子的生命徵象，並安排腹部X光片的檢查。腹部X光片的結果「又是巴克球，且多達10顆！」造成腸道破裂併發腹膜炎。
醫師緊急聯絡小兒外科醫師進手術室，將誤吞入的10顆巴克球取出來。當這位媽媽看著取出的巴克球，她非常感謝兒科急診及小兒外科醫護人員第一時間取出巴克球，並說以後再也不敢讓孩子玩巴克球了。
吳昌騰提醒，巴克球看起來很像小小顆的糖果，孩子們會因為好奇，把它放進嘴裡，一不小心就會造成不可挽回的傷害。
如果小孩吞嚥巴克球有哪些風險？吳昌騰強調，別小看巴克球，雖然一顆顆小小的，但它的磁吸力是很大的。若僅誤吞1顆，巴克球可能自行排出體外。若是大於2顆，甚至多顆巴克球，它們在胃腸道翻滾的過程中，是非常容易夾著腸壁相互吸引在一起成團、成串。再加上強大的磁吸力，是可以切斷血液供應，引起擠壓的腸壁發生壞死，進而引起腸穿孔。
吳昌騰提醒家長，從小孩誤吞巴克球至腸壞死、腸穿孔存在一定的時間，起初是沒有明顯症狀，再加上如果孩子不會主動告知，照顧者是很難自主發現。當孩子一旦出現腹痛、嘔吐等症狀時，就是造成嚴重的後果。
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