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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠升溫久咳患者增加 中醫建議4招強化免疫系統

2025/05/30 10:01

員榮醫院中醫部部長林親怡說，「久咳不癒」除了中醫用藥治療可改善，生活作息對提升免疫力也非常重要。（員榮醫院提供）

員榮醫院中醫部部長林親怡說，「久咳不癒」除了中醫用藥治療可改善，生活作息對提升免疫力也非常重要。（員榮醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕新冠疫情再度升溫，根據疾管署統計，上週新冠門急診就診人次超過4萬1千人，預估6月底至7月初達疫情高峰。彰化員榮醫院急診處也觀察到確診個案明顯增加。中醫師提醒民眾，除了防範病毒傳播，也要警覺感染後的「久咳不癒」情形，尤其是免疫力較弱者。

員榮醫院中醫部部長林親怡表示，近來門診中出現不少新冠康復後仍持續咳嗽的個案，包括一名26歲女性，3年多前曾感染COVID-19，自那之後體質改變，常反覆感冒，過敏性鼻炎發作頻繁，且每次感冒痊癒時間都較以往更久。今（2025）年2月，她因重感冒引發咽喉痛、咳嗽與反覆發燒，痰稠難咯，夜咳更讓她難以入眠，甚至併發支氣管炎，雖服藥一週改善，但3月再度感冒，直到4月求助中醫，經調理近一個月才恢復健康。

林親怡指出，新冠病毒可能對呼吸與免疫系統造成長期影響，導致部分患者出現「肺氣虛」、「痰濕內盛」等體質改變，使得感冒後咳嗽難癒，而這類情況透過中醫辨證施治，不僅止咳，更能從脾胃、肺腎調理體質，提升免疫功能。

她提醒，久咳患者並不侷限於年長或體弱者，許多年輕人也在感染或感冒後，因未妥善調養，出現長期喉癢、黃痰、鼻塞、腸胃不適等合併症狀。

針對久咳調理與預防，林親怡提出四項中醫觀點與建議：

第一：維持良好作息與充足睡眠，特別是晚間11點至凌晨1點熟睡，讓呼吸道有足夠修復時間。

第二：保護呼吸道，如戴口罩、減少說話、勤洗手。

第三：飲食清淡，避免油炸、辛辣、甜食等刺激性食物。

第四：適量補水，依體質補充水分與電解質，如痰少咽乾可加蜂蜜檸檬水，初期感冒可少量薑汁促進發汗。

林親怡強調，中醫講求「扶正驅邪」，久咳治療重點不只在止咳，更在於恢復體質、調整免疫力，建議久咳不癒者儘早尋求中醫協助，勿拖延成為慢性病灶。

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