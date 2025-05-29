醫院醫務利益率下降 健保署分析人事費用占率仍略升1％

衛福部健保署今（29日）公布2023年醫事機構財務報告，醫務收入有189家結餘，占比近8成；示意圖。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署今（29日）公布2023年醫事機構財務報告，醫務收入有189家結餘，占比近8成，以中國醫藥大學附設醫院、高雄醫學大學附設醫院、台中榮總醫務賺最多。不過，健保署指出，各層級醫院醫務利益率從4%降至3.5%，顯示經營變困難，但人事費用占率中位數仍上升1%，代表相關投資增加。

根據健保署統計，醫務收入結餘最高為中國附醫的26.99億元，其次為高醫附醫12.65億元、台中榮總的10.37億元，其餘依序是中山醫學大學附設醫院8.2億元、新竹馬偕醫院7.48億元、亞東醫院7.08億元、陽明醫院6.4億元、高雄長庚醫院5.87億元、奇美醫院5.84億元、雙和醫院5.7億元。

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健保署醫管組組長劉林義表示，醫學中心醫務利益率從2022年的3.6%降至3.3%、區域醫院從4.3%降至3.8%、地區醫院從4.3%降至3.3%，合計整體從4%降至3.5%；醫務利益率很低，顯示醫院經營很辛苦。此外，由長庚醫院股利挹注下降，也可看得出非醫務收入的環境變難。

劉林義以地區醫院說明，在39家虧損醫院中，有17家達到偏鄉不能倒的「燈塔醫院」資格，會動用專款支應維持營運，但此計畫為去（2024）年啟動，尚未能反映在2023年的財務數據上。

不過，劉林義指出，即使醫務利益率下降，但檢視醫療機構人事費用占率中位數，從45.6%略升至46.6%，尤其以醫學中心從43.6%上升至44.1%最多，顯示持續增加人力投資，也再次呼籲若有盈餘，應該拿出來與員工共享。另外，他強調，有些醫院屬於大學附設醫院，因此人事投資算在學校，未必在醫院財報中呈現。

健保署醫管組組長劉林義說明最新醫事機構財報情形。（記者林惠琴攝）

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