自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》吃不多也中糖尿病 營養師揭血糖飆高8大關鍵

2026/04/16 08:19

吃不多血糖也可能飆高！營養師楊斯涵指出，出現這種情況恐與胰島素阻抗有關，長期下來，不僅會讓脂肪更容易囤積，還可能演變成第二型糖尿病。情境照。（圖取自freepik）

吃不多血糖也可能飆高！營養師楊斯涵指出，出現這種情況恐與胰島素阻抗有關，長期下來，不僅會讓脂肪更容易囤積，還可能演變成第二型糖尿病。情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否常常覺得自己明明吃得不多，肚子上的肉卻越來越難消？吃飽後總是昏昏欲睡、精神不濟？營養師楊斯涵指出，出現這種瘦不下來又易累的情況，可能是8個增加胰島素阻抗的風險因子所致，提醒必須多注意，以免造成血糖飆高、脂肪囤積，甚至演變成糖尿病。

楊斯涵於臉書粉專「楊斯涵營養師的美味生活」發文說明，胰島素就像是身體細胞的鑰匙，負責將血液中的葡萄糖帶進細胞裡轉換成能量。當身體出現胰島素阻抗時，代表這把鑰匙生鏽了，細胞對胰島素的敏感度下降。為了把血糖降下來，胰臟只好加班分泌更多的胰島素，長期下來，不僅會讓脂肪更容易囤積，還可能演變成第二型糖尿病。

增加胰島素阻抗8風險

想要改善代謝健康，楊斯涵建議，首先應找出原因，並整理出以下常見增加胰島素阻抗的8個關鍵風險因子：

腹部肥胖與內臟脂肪過高：肚子大大的「蘋果型身材」，是代謝健康的隱形殺手。囤積在內臟周圍的脂肪非常活躍，會釋放多種發炎物質與游離脂肪酸，直接干擾胰島素的正常運作。

缺乏運動與久坐生活：上班盯電腦、下班躺沙發，長時間久坐會讓肌肉失去活力。肌肉是消耗血液中葡萄糖的大戶，當活動量減少，肌肉對葡萄糖的利用率就會跟著下降，導致體內的葡萄糖代謝率變差。

高糖與精緻碳水化合物飲食：手搖飲、蛋糕、精緻麵包等高糖與精緻澱粉，吃下肚後會讓血糖急速飆升。長期大量攝取這類食物，會不斷強迫胰臟分泌大量胰島素，久而久之就會讓胰島素的敏感度彈性疲乏。

慢性發炎與氧化壓力：肥胖、不良飲食或環境毒素都可能引起身體長期低度發炎，這種慢性發炎雖無明顯紅腫熱痛，但會在體內產生氧化壓力，干擾胰島素的訊號傳遞，讓細胞接收不到降血糖的指令。

壓力過大與荷爾蒙失調：心理壓力也會影響生理。當我們處於高壓狀態時，體內的壓力荷爾蒙（皮質醇）會大量分泌。皮質醇的作用是提高血糖來應付危機，這會直接抑制胰島素的作用，進而增加胰島素阻抗的風險。

睡眠不足與睡眠品質差：熬夜不只傷肝，還傷代謝。睡眠不足會嚴重影響體內代謝相關的荷爾蒙平衡，如瘦素下降、飢餓素上升，不僅會讓你隔天食慾大增，特別想吃甜食，也會直接削弱胰島素調節血糖的能力。

遺傳因子與家族史：基因確實扮演一定的角色，若直系親屬中有第二型糖尿病的家族病史，個體患病風險以及發生胰島素阻抗的機率，天生就會比一般人來得高。

年齡增長：隨著年紀越來越大，身體的基礎代謝率會自然減緩，如果沒有維持運動習慣，肌肉量也會逐年流失。肌肉量減少加上代謝變慢，處理血糖的能力自然大不如前。

楊斯涵強調，雖然我們無法改變年齡與遺傳這2個因素，但剩下6項都掌握在自己手裡。面對胰島素阻抗無需過度恐慌。試著把白飯換成糙米、每週增加幾次飯後散步的習慣、睡前放下手機好好放鬆。只要透過飲食調整與生活型態的改變，絕對有能力重新找回身體的代謝平衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中