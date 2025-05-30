自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

肺結節誤認肺癌 治療多年竟是黴菌感染

2025/05/30 05:30

▲醫師指出，檢查發現有肺結節，並不代表是肺癌，有9成5成良性腫瘤或是其他感染。（記者蔡淑媛攝）

▲醫師指出，檢查發現有肺結節，並不代表是肺癌，有9成5成良性腫瘤或是其他感染。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

68歲蔡先生3年前檢查發現肺部有多個結節，先後被診斷罹患肺癌及肺結核，用藥治療後，病灶皆未改善，再到台中榮總檢查，經手術切片及細菌培養，確診是感染屬於黴菌之一的「肺部隱球菌」，造成肺結節，經對症下藥，接受6個月抗真菌藥物治療後，終於康復。

肺部隱球菌 嚴重恐造成肺炎

台中榮總胸腔部呼吸感染免疫科醫師歐偉凡提醒，胸部X光或低劑量電腦斷層檢查是肺癌篩檢利器，約有50%成人會發現肺結節，其中90%為良性，肺癌占5%，另5%為良性腫瘤，有80%是細菌感染等原因，提醒民眾如果發現有肺結節，經治療未改善，應進一步檢查確認，對症治療。

蔡先生肺結節一開始被認為肺癌，接受化療及細胞治療，療程結束後肺結節未減少，再到另一家醫院檢查，則認為是肺結核，服用抗結核藥物治療，由於用藥出現噁心等副作用，後來到中榮進一步就醫。

歐偉凡評估蔡先生不咳、不喘，症狀表現並不典型，手術切除病灶取得組織檢體，檢驗確認為肺部隱球菌感染，經抗真菌藥物治療後，病灶消失，病情明顯改善。

歐偉凡指出，隱球菌常存於土壤或鳥類糞便中，在免疫正常者中感染較少見，蔡先生確診是肺部隱球菌感染，可能與他曾從事畜牧業及年紀大有關，透過藥物可完全治癒，但是如果未治療，嚴重可能造成肺炎，甚至可能蔓延到腦炎致死；而之前被誤認為是肺癌，則是為良性腫瘤「類癌」。

中榮呼吸感染免疫科醫師莊子逸則指出，另1名65歲孫姓婦人在外院X光檢查發現肺部多個結節，開刀切片診斷是肺結核，服用抗結核藥物治療，因飽受藥物副作用困擾，追蹤檢查肺結節不減反增，轉介到中榮以手術取得完整檢體，確診為非結核分枝桿菌感染，這是不會傳染且可控制的疾病，讓她卸下罹患傳染疾病的心理負擔，也不用再吃藥。

▲蔡先生檢出有多個肺結節，最後確認是感染肺隱球菌。（記者蔡淑媛攝）

▲蔡先生檢出有多個肺結節，最後確認是感染肺隱球菌。（記者蔡淑媛攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中