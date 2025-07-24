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健康網》網紅滴妹自曝過敏驚魂 醫建議3招自保

2025/07/24 15:32

百萬YouTuber滴妹夏威夷騎馬過敏，自曝旅遊過敏驚魂，臉部紅腫、氣喘險送急診。（翻攝自IG）

百萬YouTuber滴妹夏威夷騎馬過敏，自曝旅遊過敏驚魂，臉部紅腫、氣喘險送急診。（翻攝自IG）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕百萬YouTuber滴妹自曝旅遊過敏驚魂！日前在夏威夷旅遊就在騎馬後突然全身發癢，甚至氣喘到幾乎無法呼吸。台北醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任林子閔說明，就滴妹情況而言，她對馬過敏也可能對貓過敏，由於找過敏來源非常複雜，不單只靠抽血，還必須從個人的生活細節抽絲剝繭判斷，再加上過敏原間也常常存在交互作用，因此建議病人若已知過敏來源後，一定要謹慎遠離過敏源，一旦危及生命仍必須立刻就醫。

百萬YouTuber滴妹上傳新影片分享自己的生病驚魂事件，才完成騎馬行程，她用手碰了臉和脖子，沒想到短短5分鐘內就出現強烈過敏反應，全身又紅又癢，發作速度超快。她氣喘，又因急性過敏氣管緊縮，幾乎無法呼吸。她形容「當下非常恐怖」，所幸身上隨身攜帶支氣管噴劑，又買了抗過敏藥才平息。

對此，林子閔表示，事實上過敏源非常複雜，因此建議民眾3原則自保，首先在已經知道過敏源的情況下，避開過敏來源。其次，如果無法確定是否會過敏，則視同會引發過敏的情況，勿接觸。最後，最好身上要帶著過敏藥物。但她強調，有些過敏可能只是在皮膚上發生反應，像是發癢或起疹子，一旦屬於血管性過敏症狀，影響眼周、喉嚨不適，甚至有呼吸困難時一定要送急診，靠打針才能控制病情。

林子閔說明，許多過敏原之間也常常存在交互作用，主要是因為在生物發展的關係中有親戚關係，有些人屬於「乳膠水果症候群」，因為職業的關係，會接觸到乳膠手套而過敏。對乳膠過敏的人，可能吃熱帶水果，例如桃子、李子也會過敏。那是因為乳膠和熱帶水果之間有相似的分子過敏原，因此有這樣的關聯。

林子閔提醒，當病人的反應是起癢疹、舌頭或咽喉腫脹、呼吸困難、嘔吐、頭暈及低血壓；而且症狀往往會在數分鐘到數小時之間發作，屬類似「過敏性休克」（Anaphylaxis）現象。這是一種嚴重的全身性過敏反應，發病極快且具有致命性。一旦出現過敏性休克的徵兆時，要盡速就醫。

林子閔建議容易過敏的人最好隨身攜帶速效注射型腎上腺素（Epi-pen），在發作時可以馬上注射，有效緩解症狀，爭取救命時間。Epi-pen為醫師處方用藥，而且是自費，需要醫師於門診處方籤開立才能購買。

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