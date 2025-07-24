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健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》撞到頭影響鹽分吸收 穩定納離子先排水

2025/07/24 19:06

醫師指出，抗利尿激素不適當分泌症候群常見原因包括：腦傷、腦出血、顱內壓升高、一些藥物副作用、肺部感染、腫瘤也可能誘發；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，抗利尿激素不適當分泌症候群常見原因包括：腦傷、腦出血、顱內壓升高、一些藥物副作用、肺部感染、腫瘤也可能誘發；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕車禍撞到頭不止造成腦震盪、腦出血，可能還會影響到體內鹽分吸收！台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊分享1位因車禍腦出血的大叔，原以為只是復健慢一點，沒想到血液檢查顯示鈉離子異常偏低，常見原因包括：腦傷、腦出血、顱內壓升高、一些藥物副作用、肺部感染、腫瘤也可能誘發。

王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」發文指出，當發現患者鈉離子異常偏低後，醫護人員開始排除各種可能，檢查肝腎功能、脫水出血、荷爾蒙或藥物都不是，最後懷疑是抗利尿激素不適當分泌症候群（SIADH），為了幫患者把電解質補回來，使用藥物來穩定鈉離子，總算慢慢恢復正常。

王婷翊說明，當身體分泌太多抗利尿激素（ADH），讓水分一直被留在體內、無法正常排出，鈉卻被稀釋得過低，嚴重的話，就需要出動藥物來幫助腎臟排水。

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