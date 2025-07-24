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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健保6月起擴大給付PARP抑制劑 醫：有助提供三癌患者關鍵藥物

2025/07/24 16:08

台灣癌症基金會等表示，健保署自今年6月起擴大給付PARP抑制劑，有利於接軌國際。（記者林志怡攝）

台灣癌症基金會等表示，健保署自今年6月起擴大給付PARP抑制劑，有利於接軌國際。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕我國以2030年癌症死亡率降低3分之1為目標，衛福部健保署自今年6月起擴大給付PARP抑制劑，提供符合條件的卵巢癌、乳癌、攝護腺癌患者使用，台灣癌症基金會等表示，此舉有利於接軌國際，更有可幫助癌友在關鍵時刻有對的藥物可用，不至於因為經濟困難而放棄用藥。

台灣婦癌醫學會理事長鄭雅敏說，卵巢癌在的發生率在國際名列前10，也名列我國癌症第7大死因，近10年來卵巢癌發生率還在持續增加，過去患者只能使用化療等傳統治療方案，晚期患者存活率更不到15%，但健保擴大給付HRD陽性患者使用PARP抑制劑合併療法後，讓晚期患者也得以有精準治療的選擇。

鄭雅敏提到，最近有一位68歲女性因呼吸喘到急診就醫，發現肋膜積水，且處理後發現腹腔有腫瘤，後確診卵巢癌第4期，經過傳統化療，基因檢測後發現BRCA陽性，接受口服PARP抑制劑治療，後來又發現HRD陽性，加上血管新生抑制劑維持治療，手術後已過一年，目前未有復發。

中華民國婦癌醫學會理事長張正昌則表示，台灣卵巢癌患者每2位就有1位是HRD陽性，且此類早期卵巢癌患者復發率是其他患者的2.5倍、達到70%，無復發存活期僅35個月，在接受PARP抑制劑治療下，可有效延長無疾病存活期，顯著降低59%疾病惡化或死亡風險，並提升5年存活率。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘提到，近年來高達8成的乳癌患者為早期確診，即時使用PARP抑制劑，可幫助具有BRCA基因突變、HER2陰性早期患者降低42%復發風險，並降低43%遠處轉移風險，4年整體存活率可提高至89.8%，死亡風險降低3成，有效避免復發。

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍也指出，攝護腺癌是國人發生率第3的癌症，也是少數標準化死亡率持續攀升的癌別，尤其晚期攝護腺癌的5年相對存活率僅37.9%，但國際臨床研究發現，具有BRCA突變基因的轉移性去勢抗性攝護腺癌患者使用荷爾蒙治療搭配PARP抑制劑，3年存活率將可攀升至7成，這次擴大給付，也提供了晚期攝護腺癌患者實質支持。

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