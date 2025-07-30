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健康 > 名人健康事

沈玉琳就醫》疑患胰臟癌 醫：暴瘦、黃疸、上腹痛別大意

2025/07/30 18:11

李惠芬／核稿編輯

沈玉琳在2023年的照，如今他暴瘦17公斤，就醫原因不明，疑似罹患胰臟癌或猛爆性肝炎。（資料照）

沈玉琳在2023年的照，如今他暴瘦17公斤，就醫原因不明，疑似罹患胰臟癌或猛爆性肝炎。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人沈玉琳29日就醫，病況眾說紛紜，三總醫療團隊靜待他的檢驗報告。據傳出，院方也懷疑沈玉琳可能罹患胰臟癌，因「癌王」的症狀與猛爆性肝炎很相似，待血液等相關報告出爐才能確認病因。不過，家醫科名醫李龍騰叮嚀，有病症又熬夜失眠，更會加劇病況的發生與嚴重度。

西園醫院肝膽腸胃內科醫師張錦權在「衛教資料」上分享，胰臟癌引起的痛多位於上腹部，較易和胃痛混淆（胰臟癌的痛多為悶痛，躺下會加劇症狀，前彎才比較舒服）。再來，患者常會體重減輕和胃口變差，主要是因為腫瘤會掠奪病患身體內的營養。

沈玉琳日前出現皮膚蠟黃又暴瘦10多公斤，其實與胰臟癌症狀很像。根據秀傳醫院的「衛教資料」分享，胰臟癌初期症狀：

●腹部與背部疼痛

●消化不良與食慾不振

●體重無故下降

●黃疸（皮膚與眼白變黃）

●糖尿病惡化或新發糖尿病

●疲倦與虛弱

●消化道問題

張錦權說，胰臟主要負責內分泌和外分泌，內分泌為分泌胰島素和升糖素（可讓血糖升高的激素），具有血糖調節的作用；外分泌則是分泌胰液到消化道中以分解食物。年過40歲，出現上腹悶脹、持續腹痛、體重減輕、食慾不振、嘔吐或黃疸，且原因不明時，要警覺可能是胰臟癌。

胰臟癌的檢查與治療

●腹部超音波：非侵入性、方便的診斷工具，但檢查胰臟時易受到腸胃道氣體干擾，無法完整評估全部胰臟。

●注射顯影劑的CT、MRI：非侵入性檢查，但須注射顯影劑。由於對整體腹部的評估及高解析度具有優勢，因此成為診斷胰臟癌不可取代的工具之一。

●內視鏡超音波：是目前診斷早期胰臟癌敏感度最高的工具，但它是侵入性檢查。檢查過程存在一定風險，而且該檢查並不普及，只有大型醫療院所才有此設備及技術，因此不建議用於第一線篩檢。

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