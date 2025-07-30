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沈玉琳疑猛爆性肝炎住院 醫：帶原B肝、過勞屬高風險

2025/07/30 16:29

楊勝舜醫師指出，猛爆性肝炎關鍵在於早期篩檢與追蹤治療。（光田醫院提供）

楊勝舜醫師指出，猛爆性肝炎關鍵在於早期篩檢與追蹤治療。（光田醫院提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕藝人沈玉琳因猛爆性肝炎住進加護病房，引發社會關注，台中市光田醫院醫師楊勝舜今日表示，多數猛爆性肝炎患者在初期症狀並不明顯，僅會出現倦怠、噁心或黃疸等輕微不適。但如病情急轉直下，肝臟可能在短時間內全面衰竭，是臨床上極為棘手的急重症之一。

楊勝舜表示，臨床上定義「猛爆性肝炎」，除了肝指數飆高、出現黃疸，更關鍵的是患者在28天內出現意識障礙，「曾接診過一位不到30歲的男性，原本就為B型肝炎帶原者，因工作過度勞累，導致病毒活化引發猛爆性肝炎。所幸經及時治療，最終不需肝臟移植，順利康復。」

病毒性猛爆性肝炎的根源，來自人體免疫系統對肝細胞的猛烈攻擊。以B型肝炎為例，病毒長期潛伏於肝細胞中，一旦病毒快速繁殖、數量驟增，白血球辨識到異常後會大量出動，試圖清除病毒，卻也連同肝細胞一併破壞。

楊勝舜指出，當肝細胞破壞率達八成以上，就會演變成猛爆性肝炎。這時肝功能指數如GOT、GPT會急遽上升，伴隨黃疸及不同程度的意識不清，進入高度危險期。部分醫學中心也提供「洗肝治療」（血漿置換），協助移除體內毒素、穩定病情，但是否啟用仍須依病況評估與設備條件而定。

為降低此類重症風險，關鍵在於早期篩檢與追蹤治療，臨床上常見「急性嚴重肝炎」與「猛爆性肝炎」混淆，兩者雖肝功能異常指數皆極高，但若無合併明確黃疸與意識障礙，尚無法診斷為猛爆性肝炎，肝炎不可怕，可怕的是拖延與輕忽，只要定期追蹤、早期發現，許多重症其實都能避免。

藝人「荒謬大師」沈玉琳驚傳住院，目前狀況不明朗。（資料照、記者王文麟攝）

藝人「荒謬大師」沈玉琳驚傳住院，目前狀況不明朗。（資料照、記者王文麟攝）

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