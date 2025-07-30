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彰濱秀傳新上任院長黃信彰 醫路踏遍「一府二鹿三艋舺」

2025/07/30 11:59

秀傳醫療體系總裁黃明和（圖左二）帶著彰濱秀傳院長卸任院長顏鴻章（右三）與即將上任的院長黃信彰（左一）一起急診查房。（記者劉曉欣攝）

秀傳醫療體系總裁黃明和（圖左二）帶著彰濱秀傳院長卸任院長顏鴻章（右三）與即將上任的院長黃信彰（左一）一起急診查房。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰濱秀傳醫院今天（30日）舉辦院長交接典禮，由曾獲台灣醫療典範獎的黃信彰接任，黃信彰表示，雖然名字有「彰」，但他是台南善化人，沒想到獲邀到彰化鹿港服務，同時也集滿「一府、二鹿、三艋舺」的人生軌跡！

今天濱秀在辦理院長交接之前，秀傳醫療體系總裁黃明和，馬上啟動光速行動辦公精神，帶著卸任院長顏鴻章、即將上任的院長黃信彰，一起到急診查房。黃明和說，身為醫師，任何時間都要把握，尤其是院長的時間更用善加利用。

新任院長黃信彰與卸任院長顏鴻章，都曾在台北榮總服務，黃信彰從副院長退休，隨即到恩主公醫院就任院長，而顏鴻章則曾任急診部主任，2022年接下濱秀院長一職，因此，今天北榮院長陳威明也出席交接典禮。

濱秀表示，顏鴻章在院長任內成立國際甲狀腺中心，提供一站式門診與檢查服務，也在北榮與濱秀搭起合作橋梁，讓濱秀微創手術中心，可以跟北榮標準接軌。

而新任院長黃信彰在家庭醫院方面有卓越表現，並具備胃腸肝膽科、家庭醫學、社區醫學及老年醫學等多重專業背景。黃信彰強調，將打造社區醫療的國際典範，持續持續發展智慧醫療與AI應用，並營造友善職場文化。

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