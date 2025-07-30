類鼻疽確診增加！南市風災後增2例 清理家園別忘保護措施

南市衛生局呼籲民眾清理家園時務必穿著雨鞋、佩戴防水手套及口罩 ，避免皮膚直接暴露於污泥土或污水中而感染傳染病。（資料照）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市風災後迄今已累計確診2例類鼻疽病例。南市衛生局呼籲民眾清理家園時務必穿著雨鞋、佩戴防水手套及口罩，避免皮膚直接暴露於污泥土或污水中而感染；如出現症狀應儘速就醫，特別是高風險族群應提高警覺。

南市衛生局表示，首例個案為南區一名60多歲男性，具糖尿病病史，該名個案於7月中旬出現發燒與胸悶症狀，一度生命跡象不穩住進加護病房，7月23日確診類鼻疽，目前病況穩定，已於7月29日轉至一般病房。第二例個案為歸仁區50多歲男性，同樣有糖尿病病史，因發燒轉至急診並住院治療，7月24日確診類鼻疽，目前個案病情穩定。

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衛生局表示，類鼻疽是由類鼻疽桿菌所引起的疾病，主要的傳染途徑為皮膚傷口接觸到受病原菌污染的土壤或水而引起感染；但也可能經由吸入、食入受污染的土壤或水，或吸入受污染的塵土而受感染。感染類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀。

衛生局表示，其常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療，尤其糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，感染後重症機率較高，請民眾務必留意自身健康狀況。

衛生局表示，類鼻疽潛伏期平均為9天，短則數小時，也可長達21天。市民清理家園時應避免皮膚直接暴露於污泥土或污水中，尤其是有外傷、長期慢性病或免疫功能低下者。

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