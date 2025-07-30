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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

40歲男性想打子宮頸疫苗 北榮新竹分院：可以

2025/07/30 16:51

北榮新竹分院家醫科醫師張瓊文提醒15歲以上到45歲想要接種子宮頸疫苗的男女，得連續接種3劑。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院家醫科醫師張瓊文提醒15歲以上到45歲想要接種子宮頸疫苗的男女，得連續接種3劑。（北榮新竹分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹1名40歲男性也想打子宮頸（HPV）疫苗，預防人類乳突病毒，日前走入臺北榮民總醫院新竹分院家醫科的診間詢問能否接種疫苗？院方說「可以！」只是9歲到14歲的男女性不論公費或是自費接種，都必須接種2劑，而15歲到45歲的男女則須接種3劑。

北榮新竹分院家醫科醫師張瓊文說，人類乳突病毒有200多種不同型別，其中高危險型的跟子宮頸癌、人類外生殖器癌以及口咽癌等相關，另若感染第6、11型的人類乳突病毒，則可能出現俗稱菜花的尖形濕疣，所以這個疫苗不單只用來防範子宮頸癌，還有其他疾病的預防效果。

她說，每個人不分男女，一生有5成到9成的高機率會感染到人類乳突病毒，特別是開始有性行為之後機會更大。所以HPV疫苗對性行為還不活躍，或還沒有受感染者最有效；即便已有性經驗仍是可以接種。目前我國公費鎖定國2女生免費接種，但是新竹縣等部分縣市也有提供國2男生施打。

她說，HPV疫苗有：2價（預防16和18型病毒）、4價（預防16、18、6、11型病毒）以及9價（預防16、18、6、11、31、33、45、52、58型病毒）這3種。目前國內都以9價疫苗為主，9歲到14歲的男女性須接種2劑，而15歲到45歲男女性須接種3劑。

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