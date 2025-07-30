新竹臺大分院跟國衛院簽署合作備忘錄 激發臨床與科研創新

新竹臺大分院跟國衛院最近簽署合作備忘錄，深化醫、研雙方的合作。（新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹臺大分院最近跟國家衛生研究院簽署合作備忘錄，以強化國內臨床醫療與基礎研究的整合能量，院方更在生醫醫院竹北院區舉辦去年度的合作研究計畫成果發表會暨合作媒合會，展現雙方在醫學研究領域的緊密合作與成果。

新竹臺大分院院長余忠仁說，面對精準醫療、智慧健康照護等全球趨勢，臨床與研究的緊密結合將是推動醫學進步的關鍵。國衛院在基礎與轉譯醫學上的深厚能量，長期為他們院方的臨床研究注入創新動能。雙方合作深化，不僅可推動他們院內研究文化的發展，也促進跨機構人才交流與創新激盪，為我國醫療研究奠定更堅實基礎。

請繼續往下閱讀...

新竹臺大分院也轉述國衛院院長司徒惠康的說法指出，國衛院近年積極推動與臨床醫學中心的策略合作，期望能加速研究成果的臨床應用，實現「從實驗室到病床」的目標。他們不僅高度肯定新竹臺大分院在臨床執行力與整合協作上的表現，並表示雙方的合作將可作為臨床與科研互補、體系互聯的典範。未來也將持續支持更多跨領域、多中心、可擴展的合作計畫，共同提升臺灣生醫研發能量，與國際接軌。

至於去年度雙方合作的成果發表共有6項合作研究計畫，涵蓋肺腺癌表觀遺傳、心臟衰竭代謝組學、乳癌淋巴水腫影像技術、肝腫瘤射頻消融優化、深度鎮靜呼吸監測、骨質疏鬆抗體療法等前瞻領域。每項計畫皆由臨床醫師與研究人員共同發表，展現跨領域整合與實證應用的具體成果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法