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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

夏天也要注意心肌梗塞 醫提醒出現4症狀快就醫

2025/07/24 16:17

72歲男子胸悶就醫，雲林基督教醫院醫療團隊確診急性心肌梗塞，運用雙向心導管X光機做緊急心導管手術，90分鐘內打通血管。（圖由雲林基督教醫院提供）

72歲男子胸悶就醫，雲林基督教醫院醫療團隊確診急性心肌梗塞，運用雙向心導管X光機做緊急心導管手術，90分鐘內打通血管。（圖由雲林基督教醫院提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕心肌梗塞不是冬天才會發生，雲林基督教醫院心臟內科醫師丁革新表示，夏天高溫、室內吹冷氣與戶外溫差過大，加上流汗多水份補充不足，都可能增加心肌梗塞或腦中風風險，尤其有三高等慢性疾病的高危險群更要注意，出現胸悶、胸痛、呼吸急促或冒冷汗等4項症狀，一定要立即就醫。

雲林1名72歲男子連續多日有胸悶情況，原以為只是工作太累、壓力大，但症狀不僅沒改善，還出現呼吸困難、無力等虛弱感，覺得不對勁，前往雲林基督教醫院心臟內科就診。

丁革新指出，經心電圖與影像檢查，發現患者左前降支冠狀動脈阻塞，確診為急性心肌梗塞，醫療團隊啟動緊急心導管手術，並運用醫院新引進的雙向心導管X光機，在90分鐘黃金搶救期內，成功打通阻塞處，順利植入2支支架。

丁革新說，急性心肌梗塞就像一場與時間賽跑的危機，只要在90分鐘內黃金搶救期內打通阻塞血管，就能顯著提升預後，降低心肌受損程度，因此，民眾若出現胸悶、胸痛、呼吸急促、冒冷汗等症狀，不要輕忽或想自行等待症狀紓解，應立即就醫。

丁革新強調，不是只有冬天氣溫低冷才會心肌梗塞、腦中風，夏天一樣會發生，且更要注意，尤其有高血壓、高血脂、高血糖的三高患者，或有吸菸、有心血管家族病史等高危險群，另提醒民眾夏天流汗多，要多喝水、補充電解質，除避免中暑，也能預防心肌梗塞。

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