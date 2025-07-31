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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

荷爾蒙陽性乳癌16年復發 骨轉移竟是主要威脅

2025/07/31 15:46

張姓婦人乳癌術後16年復發，高醫副院長陳芳銘點出，高風險族群需警惕骨轉移。（記者黃良傑攝）

張姓婦人乳癌術後16年復發，高醫副院長陳芳銘點出，高風險族群需警惕骨轉移。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕早期乳癌術後16年復發！常伴隨病態性骨折，乳癌病友骨疾痠痛時，不能輕忽復發的可能性。

安養機構工作的72歲張姓婦人，疑因工作壓力大、作息等問題，51歲時察覺左側乳房有異樣，檢查確診早期荷爾蒙陽性乳癌，無淋巴結轉移，接受完整的手術與藥物治療，術後規律追蹤16年。

日前因攙扶起長輩時感覺「閃到腰」，醫病雙方不一定會想到癌症復發，當檢視到「骨頭被吃掉」的症兆時，確定已是乳癌併發骨轉移，顛覆傳統「5年過關」觀念，但張婦不放棄，求助高醫醫療團隊，一起對抗癌症復發。

高醫乳癌醫療團隊提醒，早期荷爾蒙陽性乳癌高復發的風險指標，值得病友特別注意。（記者黃良傑攝）

高醫乳癌醫療團隊提醒，早期荷爾蒙陽性乳癌高復發的風險指標，值得病友特別注意。（記者黃良傑攝）

台灣乳房醫學會理事長、高醫副院長陳芳銘提醒乳癌病友，小心荷爾蒙陽性乳癌「溫和」外表下的復發暗流，即使無淋巴轉移、撐過5年都不一定安心。

他表示，早期荷爾蒙陽性乳癌（0至3期）在治療上主要力求「根治或完全緩解」，常見治療方式包括手術、放射治療、化療、荷爾蒙治療與標靶治療；不過，若病情進展至第4期、出現遠端轉移或無法以手術切除等方式，則會將治療著重在延緩惡化、維持生活品質，採用全身性治療控制病情。

高市乳癌防治衛教學會理事長、高醫大乳房外科教授侯明鋒也指出，乳癌多年來穩居台灣女性癌症發生率首位，每年約有1.5萬人新確診乳癌，其中以「荷爾蒙陽性乳癌」占約6至7成居冠，早期荷爾蒙陽性乳癌並不如外界想像般「安全」，不僅復發時常以「遠端轉移」為主，確診時淋巴轉移數越多，轉移至其他器官的風險及死亡率均雙雙提升；更可怕的是，就算沒有淋巴轉移，同樣存在復發風險。

陳芳銘強調，相關研究在在顯示，早期荷爾蒙陽性乳癌患者無論是否出現淋巴結轉移，只要呈現某些指標就屬於高復發風險族群，包括：腫瘤直徑超過2公分、年齡低於40歲、細胞分裂指數達20%以上。這類病友即使病情穩定，也應定期回診、依醫囑適度增加治療藥物，嚴密防堵復發風險。

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