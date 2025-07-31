自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》魔鷹妻疑因「經濟艙症候群」猝逝 營養師授8招預防

2025/07/31 13:39

日前台鋼雄鷹洋將魔鷹妻子在搭機來台途中因身體不適猝逝，過去在台慶生的畫面成追憶。（資料照）

日前台鋼雄鷹洋將魔鷹妻子在搭機來台途中因身體不適猝逝，過去在台慶生的畫面成追憶。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日前台鋼雄鷹洋將魔鷹妻子在搭機來台途中，因身體不適猝逝，醫師初步研判與「經濟艙症候群」有關。對此，營養師高敏敏於臉書專頁發文表示，經濟艙症候群好發於老人、有靜脈曲張或血栓病史者等族群，想要防範，可吃魚油、少碰刺激性飲品、穿彈性襪、伸展下肢等。

高敏敏指出，經濟艙症候群又稱深度靜脈血栓（Deep Venous Thrombosis），意指長時間在狹窄空間缺乏活動，導致靜脈血液回流受阻、血液稠度增加。症狀輕則腳脹、腳腫、頭昏腦脹、咳嗽；重則血管栓塞，引發呼吸困難、胸痛，嚴重甚至會虛脫，易有猝死風險。

她提到，經濟艙症候群多發生於飛行時間超過5小時，或是老年人、有靜脈曲張病史、血栓病史、肥胖、孕婦身上。因此，她也列出8點在上飛機前後可以注意的事情，以避免症狀找上門：

預防經濟艙症候群 適時走動很重要

●上飛機前將水壺裝滿：補充水分是關鍵。保持體內水分充足能促進血液循環，避免血液濃稠形成血栓。

●吃魚油：魚油中的EPA有助於抗發炎、讓血液保持順暢流動，預防血管栓塞。

●避免喝刺激性飲品：飛行期間少碰咖啡、酒精、可樂或濃茶等飲品，這些都可能造成脫水與血液黏稠情形。

營養師高敏敏提醒，飛行期間少碰咖啡、酒精等刺激性飲品，以免造成脫水或血液黏稠情形；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏提醒，飛行期間少碰咖啡、酒精等刺激性飲品，以免造成脫水或血液黏稠情形；示意圖。（圖取自freepik）

●穿彈性襪：透過減壓幫助靜脈血液回流，能有效減緩下肢腫脹與靜脈壓力，讓血液不易滯留。

●伸展下肢：活動腿部肌肉可刺激靜脈幫浦運作，幫助血液循環。

●起身走動：每隔1小時起來活動5分鐘，有助於全身循環，降低腿部靜脈壓力。

●原地踏步：小腿肌持續活動能防止血液滯留、腿部腫脹。

●按摩雙腳：可舒緩久坐造成的僵硬與腫脹，並促進淋巴與血液流動。

高敏敏建議，即使不是飛行，久坐上班、滑手機、追劇不動也是具風險的行為，民眾務必要記得經常起來走動，從日常習慣做起，才能維持身體健康。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

相關新聞請見

健康網》魔鷹太太驟逝 醫推測：經濟艙症候群釀禍

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中