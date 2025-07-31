健康網》魔鷹妻疑因「經濟艙症候群」猝逝 營養師授8招預防

日前台鋼雄鷹洋將魔鷹妻子在搭機來台途中因身體不適猝逝，過去在台慶生的畫面成追憶。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日前台鋼雄鷹洋將魔鷹妻子在搭機來台途中，因身體不適猝逝，醫師初步研判與「經濟艙症候群」有關。對此，營養師高敏敏於臉書專頁發文表示，經濟艙症候群好發於老人、有靜脈曲張或血栓病史者等族群，想要防範，可吃魚油、少碰刺激性飲品、穿彈性襪、伸展下肢等。

高敏敏指出，經濟艙症候群又稱深度靜脈血栓（Deep Venous Thrombosis），意指長時間在狹窄空間缺乏活動，導致靜脈血液回流受阻、血液稠度增加。症狀輕則腳脹、腳腫、頭昏腦脹、咳嗽；重則血管栓塞，引發呼吸困難、胸痛，嚴重甚至會虛脫，易有猝死風險。

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她提到，經濟艙症候群多發生於飛行時間超過5小時，或是老年人、有靜脈曲張病史、血栓病史、肥胖、孕婦身上。因此，她也列出8點在上飛機前後可以注意的事情，以避免症狀找上門：

預防經濟艙症候群 適時走動很重要

●上飛機前將水壺裝滿：補充水分是關鍵。保持體內水分充足能促進血液循環，避免血液濃稠形成血栓。

●吃魚油：魚油中的EPA有助於抗發炎、讓血液保持順暢流動，預防血管栓塞。

●避免喝刺激性飲品：飛行期間少碰咖啡、酒精、可樂或濃茶等飲品，這些都可能造成脫水與血液黏稠情形。

營養師高敏敏提醒，飛行期間少碰咖啡、酒精等刺激性飲品，以免造成脫水或血液黏稠情形；示意圖。（圖取自freepik）

●穿彈性襪：透過減壓幫助靜脈血液回流，能有效減緩下肢腫脹與靜脈壓力，讓血液不易滯留。

●伸展下肢：活動腿部肌肉可刺激靜脈幫浦運作，幫助血液循環。

●起身走動：每隔1小時起來活動5分鐘，有助於全身循環，降低腿部靜脈壓力。

●原地踏步：小腿肌持續活動能防止血液滯留、腿部腫脹。

●按摩雙腳：可舒緩久坐造成的僵硬與腫脹，並促進淋巴與血液流動。

高敏敏建議，即使不是飛行，久坐上班、滑手機、追劇不動也是具風險的行為，民眾務必要記得經常起來走動，從日常習慣做起，才能維持身體健康。

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