自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

澎湖醫療航空器駐地7週年 凌天航空執行892件任務

2025/07/31 16:29

凌天航空駐地滿7周年，成為澎湖空中醫療守護神。（凌天航空提供）

凌天航空駐地滿7周年，成為澎湖空中醫療守護神。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖民眾引頸期盼期待18年的醫療航空器駐地，在前總統蔡英文任內編列預算並完成採購案，由時任行政院長、現任總統賴清德在松山機場舉行啟用儀式，澎湖縣及連江縣因地理環境關係要求使用直昇機執行，2縣都是由凌天航空得標承攬。

凌天航空直昇機澎湖縣駐地是自2018年8月1日起，今（31）日正好滿7週年，共計執行了892件（667件緊急醫療後送、225件病危返鄉）空中醫療任務。凌天航空自駐地以來，有效的整合各醫療院所與公務機關間的行政作業流程，讓醫療院所省去很多繁瑣的申請流程，讓當地醫療人力資源可以有效運作，不會因為醫療後送造成醫療人力因各種因素滯留台灣本島。

為能更有效的服務離島居民，凌天航空總經理李正文在公司內部增編單位及人力配置，成立「直昇機醫療轉診服務中心」，近年來成效卓著讓被服務過的鄉親都有深刻感受，經常在任務結束後收到家屬的感謝訊息，甚至在2022年7月在地勤人員準備餐點時，收到來自速食店員工留下的紙條，寫著「謝謝你們的奉獻，炸G請你們吃，辛苦了，加油！」的甘心字條。

醫療航空器駐地是為了縮短就醫時效，避免等待空勤總隊從台灣本島飛至澎湖，再飛回台灣本島，同時也為符合當地民眾的民情需求，增加了病危返鄉任務，讓許多病患家屬省下了過往為了落葉歸根，花費的數10萬元包機費用，經澎湖縣政府補助後，每件「病危返鄉」任務澎湖縣民自付額為3萬元整；「醫療後送」則全額免費。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中