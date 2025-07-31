澎湖醫療航空器駐地7週年 凌天航空執行892件任務

凌天航空駐地滿7周年，成為澎湖空中醫療守護神。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖民眾引頸期盼期待18年的醫療航空器駐地，在前總統蔡英文任內編列預算並完成採購案，由時任行政院長、現任總統賴清德在松山機場舉行啟用儀式，澎湖縣及連江縣因地理環境關係要求使用直昇機執行，2縣都是由凌天航空得標承攬。

凌天航空直昇機澎湖縣駐地是自2018年8月1日起，今（31）日正好滿7週年，共計執行了892件（667件緊急醫療後送、225件病危返鄉）空中醫療任務。凌天航空自駐地以來，有效的整合各醫療院所與公務機關間的行政作業流程，讓醫療院所省去很多繁瑣的申請流程，讓當地醫療人力資源可以有效運作，不會因為醫療後送造成醫療人力因各種因素滯留台灣本島。

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為能更有效的服務離島居民，凌天航空總經理李正文在公司內部增編單位及人力配置，成立「直昇機醫療轉診服務中心」，近年來成效卓著讓被服務過的鄉親都有深刻感受，經常在任務結束後收到家屬的感謝訊息，甚至在2022年7月在地勤人員準備餐點時，收到來自速食店員工留下的紙條，寫著「謝謝你們的奉獻，炸G請你們吃，辛苦了，加油！」的甘心字條。

醫療航空器駐地是為了縮短就醫時效，避免等待空勤總隊從台灣本島飛至澎湖，再飛回台灣本島，同時也為符合當地民眾的民情需求，增加了病危返鄉任務，讓許多病患家屬省下了過往為了落葉歸根，花費的數10萬元包機費用，經澎湖縣政府補助後，每件「病危返鄉」任務澎湖縣民自付額為3萬元整；「醫療後送」則全額免費。

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