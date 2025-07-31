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健康 > 杏林動態

三總凝聚大愛 多品牌義賣捐贈安寧療護基金

2025/07/31 16:27

三總澎湖分院院長胡曉峯，敲響愛心鑼展開義賣活動。（三總澎湖分院提供）

三總澎湖分院院長胡曉峯，敲響愛心鑼展開義賣活動。（三總澎湖分院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕三總澎湖分院為協助安寧患者獲得更多照護資源，今（31）日在醫療大樓1樓，以嘉年華會的歡樂方式，舉辦「安寧療護聯合義賣活動」。此次活動獲得社團法人中華大悲法藏佛教會、880咖啡、朝陽社區發展協會、澎湖箏樂團、玉冠嫩仙草、青田嫩仙草、戲髮造型髮廊等商家大力贊助，聯合院內志工伙伴及國醫學生志工團的合作所促成。

活動由三總澎湖分院院長胡曉峯主持，一響愛心鑼後熱鬧開賣，喚起民眾滿滿的愛心化為實際行動，為安寧患者傳遞關懷及溫暖。朝陽社區發展協會社區媽媽舞蹈團到場表演，社區媽媽們用輕快愉悅的舞步，展現出熱情揚溢的一面，並發揮大愛將表演車馬費，全部捐贈安寧療護基金。

接下來的澎湖箏樂團表演，是由一群來自社會各階層喜愛古箏音樂的同好，秉持著推廣古箏藝術文化的精神與大家共同分享。表演的曲目有：市集、漁舟唱晚、笑傲江湖、夜來香、手掌心等10首膾炙人口的曲子，除了有多人合奏協奏外，也有更一人表演的「獨奏性」，悠揚的古箏以溫暖、輕鬆的方式來呈現，獲得現場民眾熱烈的掌聲。

透過各協辦單位的大力贊助，義賣現場提供有手作麵包、咖啡、二手書籍雜誌、手工飾品、日常用品、食品、剪髮等多樣品項販售，半日的活動義賣所得共計有110,692元整（義賣所得87,692元，善心人士捐款23,000元），全數納入「安寧照護基金」專款專用。三總澎湖分院絕對不辜負大家的善行美意，妥善運用每一份捐款及義賣所得。

朝陽社區媽媽舞蹈團人美心更美，演出獎金捐贈為義賣基金。（三總澎湖分院提供）

朝陽社區媽媽舞蹈團人美心更美，演出獎金捐贈為義賣基金。（三總澎湖分院提供）

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