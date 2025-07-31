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50歲後老超快！最新研究曝身體「雪崩式衰老」時間點

2025/07/31 14:18

最新研究指出，人體衰老並非線性過程，而可能在50歲左右迎來一個加速的「轉捩點」；示意圖。（圖擷取自Freepik）

最新研究指出，人體衰老並非線性過程，而可能在50歲左右迎來一個加速的「轉捩點」；示意圖。（圖擷取自Freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕人體的衰老過程並非平緩的下坡，而可能存在一個劇烈加速的「轉捩點」。根據科學新聞網站《Science Alert》報導，中國科學院科學家主導的一項最新研究指出，這個斷崖式衰老的轉捩點，大約發生在50歲左右，其中，血管是老化得最早、也最快的組織之一。

這項發表於頂尖期刊《細胞》（Cell）的研究，透過分析76名年齡介於14至68歲的器官捐贈者的多種組織樣本，為人體內各器官建立了專屬的「蛋白質體年齡時鐘」（proteomic age clocks），以前所未有的精準度，描繪出人體老化的軌跡。

研究團隊在分析了心血管、消化、免疫、呼吸等多個系統的蛋白質變化後發現，最劇烈的變化發生在45至55歲之間。在這個時期，許多組織都經歷了大規模的「蛋白質體重塑」（proteomic remodeling），其中又以主動脈（aorta）的老化最為顯著，其次是胰臟與脾臟。

為驗證此發現，研究人員從衰老小鼠的主動脈中，分離出一種與老化相關的蛋白質，並將其注射到年輕小鼠體內。結果發現，被注射的小鼠在體能表現、抓力、耐力與協調性上，都明顯遜於對照組，並出現了顯著的血管老化標記。

先前的研究曾指出，人體在44歲與60歲左右也存在老化的加速期。此次的新發現，再次證實了人類的衰老是一個複雜的、階梯式的過程。研究人員表示，這項研究為系統性地理解人類老化奠定了基礎，未來有望藉此開發出針對特定器官的標靶性干預措施，以改善高齡人口的健康。

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