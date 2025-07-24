限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
山區醫療科技有助 新竹台大攜手竹縣府推無人機救援物流
〔記者廖雪茹／新竹報導〕隨著極端氣候與人口分布變化，偏鄉與山區的緊急醫療資源可及性，已成為亟待面對的課題。新竹台大分院舉辦「推動無人機醫療救援物流合作」會議，邀集新竹縣政府消防局及極現科技代表與會，針對無人機醫療物資運輸的應用與規劃方向進行簡報與交流，期盼導入科技力量，強化山區醫療應變與物資配送的整體能量。
新竹台大分院智慧醫療創新中心於竹北院區舉辦該場會議，院長余忠仁表示，科技不是取代人力，而是醫療體系的重要延伸與助力。無人機在特殊地形與時效性需求下展現極大潛力，該院將持續關注並投入智慧醫療創新應用，為台灣建構更具韌性的緊急醫療應變網絡。
請繼續往下閱讀...
竹縣消防局長陳中振指出，山區運輸挑戰長期存在，無人機技術正好補足現有體系缺口。此交流會議期望了解無人機醫療運輸的未來部署計畫，並探索更多災害應變與搜救合作的可能性。
新竹台大分院急診醫學部副主任陳俊維表示，救災講求時效，無人機物流能補足偏鄉急救資源缺口，具高度潛力。未來將透過運輸航線規劃，進一步驗證其可行性與安全性。他並進一步報告目前推動方向與初步測試情形，三方就合作模式、潛在應用場域與政策法規配套進行交流。
新竹台大分院表示，未來將持續結合智慧醫療與前瞻科技，穩健推進相關規畫，逐步縮短醫療資源差距，強化偏鄉緊急應變量能。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應