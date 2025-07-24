彰基團隊寫下新頁 完成巴紐首例全髖關節置換手術

彰基骨科醫師蔣育瑋（左）與當地醫師Dr. Kune（右）合影。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教醫院醫療團本（7）月前往巴布亞紐幾內亞，在首都莫士比港醫院及馬當省醫院提供醫療服務、專業交流及營養衛教活動。彰基骨科醫師蔣育瑋與馬當骨科醫師Dr. Kune合作，完成全國首例「全髖關節置換手術」。患者為1名73歲男性，左側股骨頸骨折已逾半年無法行走，在彰基醫師指導協助下成功完成手術；且術後恢復良好，無併發症。

此行由彰基海外醫療中心執行長高小玲率領，成員包括神經外科醫師郭明錡、心臟內科醫師王聖云、骨科醫師蔣育瑋、耳鼻喉科醫師夏瑄佑、營養師薛羽庭及管理師鄭涴玹。

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彰基骨科醫師蔣育瑋與當地醫師Dr. Kune共同執行全髖關節置換手術。（彰基提供）

此次手術為馬當醫院醫療團隊首次執行人工關節置換，彰基團隊亦就後續手術流程、手術護理人員的培訓，以及跨國臨床協作方式與當地醫師深入交流，使全髖關節置換手術成功落地巴紐，也開啟骨科技術移轉的新契機。

另因應巴紐當地糖尿病、癌症等慢性病盛行，彰基醫療團也舉辦慢性病與癌症營養衛教座談會，邀請曾來台就醫患者、其家屬與醫院護理師等參與。營養師薛羽庭根據不同病症，提供簡明實用的飲食建議，協助民眾建立正確營養觀念。會後發送衛教單張與簡報，期盼將健康飲食的理念深植社區，活動廣獲好評。

彰基總院長陳穆寬表示，他們將持續與PMGH及MPHA維持夥伴關係，透過長期技術移轉、臨床實作與專業培訓，提升當地醫療人員能力，致力推動全民健康與永續醫療發展，實踐台灣對全球健康的承諾。

營養座談與會人員測量腰圍是否過胖。（彰基提供）

彰基醫療團隊與馬當醫院外科團隊合影。（彰基提供）

營養師薛羽庭（左）指導聽眾（右）如何選擇我的餐盤。（彰基提供）

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