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健康 > 杏林動態

迎父親節！屏縣癌篩健檢送白米和禮券 8月2日開始

2025/08/01 09:41

縣府呼籲民眾踴躍參與篩檢。（屏東縣政府提供）

縣府呼籲民眾踴躍參與篩檢。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接即將到來的父親節，屏東縣政府衛生局將於明天（8月2日）上午7點30分至11點在縣府大廰舉辦「迎接爸爸節．您做健康檢查我送禮券」活動，完成檢查者，可獲贈白米一包及100元商品禮券。衛生局呼籲子女陪伴爸爸一同參與篩檢，健康過父親節。

屏東縣府衛生局表示，衛生福利部公布的2024年國人死因統計結果顯示，癌症已連續43年蟬聯國人十大死因之首，且多項癌症在男性中的死亡率顯著高於女性癌症，對國民健康的威脅不容小覷。在衛生福利部提供的五項免費癌症篩檢項目中，根據統計，屏東縣的肺癌、結腸直腸癌及口腔癌，在男性死因排序上分別位居第一、第三及第五名，凸顯男性健康議題的重要性。

衛生局表示，「迎接爸爸節．您做健康檢查我送禮券」活動提供多項重要篩檢服務，包括成人健康檢查、肝炎篩檢、大腸癌篩檢、口腔癌篩檢、HIV篩檢、糖化血色素以及心理健康與網路成癮篩檢等項目。為鼓勵民眾踴躍參與，凡完成成人健檢、大腸癌、口腔癌及BC肝檢查者，現場即可獲贈優質白米一包及100元的商品禮券，數量有限，送完為止。

衛生局長張秀君表示，近年來癌症發生年齡有年輕化的趨勢，與現代人忙碌的工作型態、精緻飲食及不良生活習慣等因素息息相關。預防癌症應從日常生活著手，除了攝取足量蔬果、養成規律運動習慣外，定期篩檢更是及早發現身體警訊的重要方式。

屏東縣政府衛生局將於明（2）日上午7點30分至11點在縣府大廰舉辦「迎接爸爸節．您做健康檢查我送禮券」活動。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府衛生局將於明（2）日上午7點30分至11點在縣府大廰舉辦「迎接爸爸節．您做健康檢查我送禮券」活動。（屏東縣政府提供）

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