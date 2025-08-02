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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌0期沒症狀！彰化婦女免費檢查 送100元健康禮劵

2025/08/02 12:00

據衛福部統計，乳癌連續兩年高居女性癌症死因第4位；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

據衛福部統計，乳癌連續兩年高居女性癌症死因第4位；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者張聰秋／彰化報導〕乳癌是女性健康的隱性殺手，根據衛福部統計，乳癌連續兩年高居女性癌症死因第4位。彰化縣衛生局呼籲40至74歲女性定期接受乳房X光攝影篩檢，8月起在全縣多個地點提供免費檢查服務，只要完成檢查，還能拿到一張面額100元的「健康禮劵」，數量有限，鼓勵符合資格婦女盡速報名參加。

彰化縣衛生局指出，乳房X光攝影是目前最具醫學實證的乳癌篩檢方式，可發現乳房鈣化點與早期腫瘤，甚至能在0期就揪出無症狀的乳癌，提早治療、預後效果佳。研究顯示，50歲以上女性每1至3年接受一次乳房X光檢查，可有效降低2至3成乳癌死亡率。

凡設籍本縣、年齡40至74歲女性，且去年（2024）起尚未接受乳房X光攝影者，可攜帶健保卡及身分證，前往各鄉鎮市區衛生所、活動地點或11家特約醫院檢查。

衛生局提醒，檢查當天應避免穿連身衣，並不要於乳房及腋下塗抹除臭劑或護膚品，以免影響影像判讀。經期前後乳房易腫脹，建議避開此時段檢查以減少不適並提升影像品質。

若檢查結果異常，應儘速就醫進一步檢查，包括超音波或組織切片。乳癌若能早期發現與治療，有望大幅提升存活率。

彰化縣衛生局提醒婦女最好避開月經期前後受檢，讓影像更清晰，有助早期發現乳癌。（衛生局提供）

彰化縣衛生局提醒婦女最好避開月經期前後受檢，讓影像更清晰，有助早期發現乳癌。（衛生局提供）

彰化縣衛生局公布8月免費乳房X光攝影巡迴檢查行程，符合篩檢資格的40至74歲婦女，可持健保卡及身分證前往現場接受檢查，完成者還可獲得100元健康禮劵。（衛生局提供）

彰化縣衛生局公布8月免費乳房X光攝影巡迴檢查行程，符合篩檢資格的40至74歲婦女，可持健保卡及身分證前往現場接受檢查，完成者還可獲得100元健康禮劵。（衛生局提供）

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