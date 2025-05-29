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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》空污不只傷肺！ 營養師：「這類」疾病風險也激增

2025/05/29 21:08

營養師表示，吸入空氣中的污染物不僅傷害呼吸道，國外研究指出，長期暴露也會造成發炎等狀況，進而引發各種代謝疾病；情境照。（圖取自shutterstock）

營養師表示，吸入空氣中的污染物不僅傷害呼吸道，國外研究指出，長期暴露也會造成發炎等狀況，進而引發各種代謝疾病；情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕空氣污染越來越嚴重，也常造成人們過敏、咳嗽等各種不適。營養師科提斯指出，吸入空氣中的污染微粒不僅會傷肺，據國外1項研究，長期暴露下，也會造成發炎反應、空氣污染及基因交互作用、氧化壓力、內皮損傷、自主神經失衡等狀況，進而引發各種代謝疾病發生。

污染物使身體慢性發炎進而致病

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理 」發文表示，污染空氣中的微粒若進入呼吸道，必定會引發呼吸道疾病，傷害肺部。此外，根據國外研究指出，吸入的污染物還可能透過以下方式，引起各種代謝疾病：

發炎反應：污染物透過血流穿過肺部，進入全身循環，並引發全身性發炎。長期暴露下，活化免疫細胞，如：巨噬細胞及單核球，促進發炎的細胞激素-腫瘤壞死因子及介白素6等的分泌。

另，腹部肥胖本身已造成慢性發炎，暴露其中也增加發炎現象，提升胰島素阻抗、高血壓及低密度脂蛋白膽固醇過高的風險。此外，空污也可能透過脂肪細胞脂解作用及壓力荷爾蒙，增加血中游離脂肪酸，導致代謝路徑改變及發炎，造成肥胖及血脂異常。

營養師說，據國外研究，空污可能透過脂肪細胞脂解作用及壓力荷爾蒙，導致代謝路徑改變及發炎，造成肥胖及血脂異常；情境照。（圖取自freepik）

營養師說，據國外研究，空污可能透過脂肪細胞脂解作用及壓力荷爾蒙，導致代謝路徑改變及發炎，造成肥胖及血脂異常；情境照。（圖取自freepik）

空氣污染及基因交互作用：暴露在PM2.5之中，會活化NF-κB及TLR4發炎途徑，及抑制胰島素接受器受質1媒介的訊息傳導，進而導致胰島素阻抗、血糖耐受性變差。

氧化壓力：吸入污染物會增加自由基，破壞DNA、蛋白質，使血管收縮，脂肪過氧化，並造成細胞死亡及發炎。另，空污物質也會因使載脂蛋白A-I（apoA-I）濃度下降、HDL氧化指數上升、氧化型低密度脂蛋白增加，及丙二醛（Malondialdehyde, MDA）含量升高，促使高密度脂蛋白功能異常。

內皮損傷：空氣污染會降低促血管新生因子、增加抗血管新生因子及促進發炎，導致內皮損傷。內皮功能異常會造成血管破壞及代謝疾病，如：胰島素阻抗、高血壓及血脂異常的發生。

自主神經失衡：空氣污染造成自主神經失衡，導致血壓升高，進一步造成氧化壓力，造成胰臟的β細胞功能異常。

科提斯提醒，通勤騎機車一定要戴口罩，若家住家附近車流量較大，建議關窗、開空氣清淨，以防空污侵襲。

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