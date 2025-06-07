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健康 > 杏林動態

童綜合守護海線居民健康 童敏哲接任醫療社團法人董事長

2025/06/07 14:48

童綜合醫療社團法人董事長童瑞年（左），卸任後正式交棒予新任董事長童敏哲（右）。（記者張軒哲攝）

童綜合醫療社團法人董事長童瑞年（左），卸任後正式交棒予新任董事長童敏哲（右）。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中童綜合醫院守護海線居民健康多年，童綜合醫療社團法人於今（7）日隆重舉行董事長交接典禮，由董事長童瑞年，卸任後正式交棒予新任董事長童敏哲。這場典禮不僅是職務的移轉，更象徵理念與責任的傳承。

童綜合醫院由創辦人童瑞欽自民國60年創立以來，從僅有30床的小型醫院，逐步發展為橫跨沙鹿、梧棲兩大院區、擁有1357床規模的全人醫療機構，為臺中市民提供穩定而優質的醫療服務，並奠定台中市醫療衛生的堅實基礎。

交接典禮，有台中市長盧秀燕，衛生福利部次長林靜儀、中央健保署署長石崇良、立委蔡其昌、顏寬恒、何欣純、楊瓊瓔、苗栗縣長鍾東錦、中市副議長顏莉敏等人共襄盛舉。

盧秀燕致詞表示，感謝童綜合醫院醫療團隊長年來在健康促進、急救醫療、傳染病防治、長照服務、心理健康等多項公共衛生領域的積極配合與支持。對於醫護同仁們在第一線所展現的專業與奉獻精神，表達最深切的敬意與感謝。

台中市府衛生局表示，近年來童綜合醫院深耕智慧醫療領域，於2024年12月正式取得國際HIMSS EMRAM Stage 7認證，不僅成為全國第5家達成此成就的醫療機構，更是區域教學醫院中的首例，展現其在數位醫療、資訊安全、臨床決策與病患照護等方面均已達國際水準。

台中市長盧秀燕參加童綜合醫療社團法人董事長交接典禮致詞。（記者張軒哲攝）

台中市長盧秀燕參加童綜合醫療社團法人董事長交接典禮致詞。（記者張軒哲攝）

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