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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

罕病誤當體虛！33歲女咳血送醫 才知罹患肺動脈高壓

2025/06/07 17:31

「喘、咳、血、腫、暈」是肺高壓的警訊。（記者邱芷柔攝）

「喘、咳、血、腫、暈」是肺高壓的警訊。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕33歲的吳小姐熱愛登山健行，卻常覺得體力差、容易喘，直到有次突然咳出血，才驚覺身體可能出了問題，經就醫後確診，竟是每百萬人僅6至10人罹患的罕見疾病「原發性肺動脈高血壓」。醫師指出，肺動脈高血壓過去被視為「絕望的病」，但隨著新藥不斷問世，治療已從口服進展到注射與吸入藥物，成為老藥與肺臟移植間的橋梁，幫助患者延續生命、等待更有效的治療。

馬偕醫院今（7日）舉辦肺動脈高壓病友會，心臟內科主治醫師吳書豪分享，吳小姐確診初期先使用口服藥，效果有限，後轉為皮下注射型前列環素類似物，僅一年多，她的6分鐘步行距離從250公尺進步到530公尺，血氧濃度從65%升至83%，心導管檢查的心輸出指數也從1.9升升至2.9（正常值為2.5以上），整體心肺功能明顯改善。

吳書豪說明，這類注射藥物需每天用幫浦定量輸注，能幫助擴張肺部血管、降低阻力，提升病人的體力和運動耐受度，是目前效果最好的治療之一。不過它的副作用像是打針的地方會痛、腸胃不舒服、關節痠痛，有些人還會瘀青、傷口癒合比較慢，常讓病人猶豫要不要繼續打。醫療團隊會根據病況和接受度，調整劑量和治療方式，幫助病人撐下去、慢慢建立信心。

馬偕醫院心血管預防暨肺循環醫學科主任吳懿哲補充，原發性肺動脈高壓屬罕見疾病，每百萬人僅6至10人罹患，以女性居多，起初可能感覺「體力差、容易喘」，後期則可能出現乾咳、四肢腫脹、心絞痛等症狀，若未及早診斷與治療，死亡風險極高，但若能及早介入，就有機會與疾病和平共處。

吳懿哲指出，肺動脈高血壓的診斷和治療需要跨科合作，院內整合包含內、外、小兒、重症、和影像醫學等科別，配合護理、個管師、和社工等周邊醫事職類資源，協助病人跨越心理與生理障礙。

至於民眾如何察覺早期症狀？吳懿哲提醒，心臟學會多年來推動「喘、咳、血、腫、暈」口訣；此外民眾也可以在過馬路時以「小綠人」觀察，若發現綠燈閃完還走不過去，可能代表運動耐受度下降，就要當心可能是肺高壓的警訊。

馬偕醫院今（7日）天舉辦肺動脈高壓病友會，醫療團隊分享治療新進展與照護經驗。（記者邱芷柔攝）

馬偕醫院今（7日）天舉辦肺動脈高壓病友會，醫療團隊分享治療新進展與照護經驗。（記者邱芷柔攝）

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