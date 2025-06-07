台南登革熱境外移入+1 仁德、安南病媒蚊指數偏高

雨後黃金孳清期落實「巡、倒、清、刷」，讓蚊子無處產卵繁殖。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市6月3日公布新增1例境外移入登革熱確定病例，為本市第4例境外移入。依誘卵桶監測數據顯示，累計至5月31日誘卵桶平均陽性率為19.86%，目前仁德區、安南區皆有因病媒蚊指數偏高，呼籲落實「巡、倒、清、刷」，避免孳生孑孓。

據疾管署統計，截至6月6日，國內已累計通報72例登革熱境外移入確定病例，感染來源以印尼、菲律賓、越南及馬爾地夫為主，當前國際間登革熱疫情嚴峻，民眾返國入境時如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員，也籲請醫療院所提高警覺，落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通知。

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登防中心主任尤天厚指出，依據登防中心114年誘卵桶監測數據顯示，累計至5月31日共捕獲27萬803粒卵粒數，誘卵桶平均卵數為4.85粒、平均陽性率為19.86%，登防中心和社區/局處等防疫團隊，積極針對高陽性率和卵粒數之里別，盡速且持續加強社區動員孳清、複查和環境巡檢，目前仁德區及安南區皆有因病媒蚊指數偏高而插孳清旗警示民眾提高警覺，另針對空地空屋、菜園、果園等都是巡視的重點。

尤天厚呼籲，時序進入梅雨季節，南市各地均有降雨，環境積水處增加，加上氣溫炎熱，有利於病媒蚊孳生，增加社區感染與傳播風險。不論是家蚊或斑蚊，最主要的防治方式就是落實「巡、倒、清、刷」，消滅積水容器及清除積水處，讓蚊子無處產卵繁殖，避免孳生孑孓。

市長黃偉哲提醒市民朋友把握「雨後黃金孳清期」，主動清除家戶內/外環境中積水容器，降雨後務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，只要積水0.5公分高度即可孳生病媒蚊孑孓，由卵至成蚊只需8~13天，所以提醒民眾將積水倒掉，以避免病媒蚊孳生，降低社區環境傳播風險。

本市每年登革熱防治衛教宣導期為1月1日至3月31日止，自4月1日起，針對查獲孳生源者，一律依法處罰鍰新台幣3000至15000元。請民眾配合防疫，清除所有室內外的積水容器，落實資源回收工作。提供民眾正確觀念，發現積水容器不會被開單受罰，只有在發現孑孓陽性容器才會被開單受罰，請市民朋友們務必注意，守住荷包更要守護健康。

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