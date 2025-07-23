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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

全球屈公病升溫 疾管署加強機場、港口採檢

2025/07/23 16:30

因應屈公病，疾管署表示，目前已於我國機場、港口加強防範宣導及發燒篩檢，若有發燒症狀將採檢。（資料照，疾管署提供）

因應屈公病，疾管署表示，目前已於我國機場、港口加強防範宣導及發燒篩檢，若有發燒症狀將採檢。（資料照，疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕今（2025）年國內累計15例屈公病，均為境外移入，創下近6年同期最高。疾管署今（23日）提醒，近期國際屈公病疫情嚴峻，疾管署副署長羅一鈞表示，目前已於我國機場、港口加強防範宣導及發燒篩檢，若有發燒症狀將採檢，提醒民眾旅遊時也做好自我保護。

根據疾管署統計，截至7月22日累計15例屈公病，均為境外移入，感染國家以印尼13例為多，其次為菲律賓及斯里蘭卡各1例。

羅一鈞指出，因應全球屈公病疫情，疾管署已將中國廣東省、菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡、阿根廷、玻利維亞的旅遊疫情建議等級調整為第一級「注意」，提醒遵守當地的一般預防措施；巴西、法屬留尼旺島則為第二級「警示」，對當地採取加強防護。

羅一鈞也強調，已於國際港埠加強屈公病防範宣導及發燒篩檢，並針對入境有症狀或蟲媒傳染病流行地區旅客，執行TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）評估、採檢、衛教及提供防蚊液等檢疫措施；如發現疑似個案，後續將由地方衛生單位持續追蹤並啟動相關防治措施。

疾管署說明，屈公病全球今年已累計逾25萬例，世界衛生組織於7月22日緊急呼籲各國應採取行動。目前以美洲疫情最為嚴峻，病例主要分布於巴西、玻利維亞及阿根廷等國；印度洋之法屬留尼旺島、馬約特島、模里西斯等地疫情已蔓延至其他地區。

亞洲則是印度今年逾3萬例病例，中國廣東省佛山市爆發疫情迄已逾2600例病例，為境外移入衍生所致，並於澳門等地出現移入病例，多省市已提醒民眾注意防範措施。

至於歐洲，法國今年迄已累計30例本土病例，799例境外移入病例，疫情已傳播至本無疫情地區，義大利亦報告1例本土病例；歐洲往年病例多發生於7-8月，今年異常於6月提早發生。

疾管署補充，屈公病由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎（特別是手腳的小關節、手腕和腳踝）、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。與登革熱不同的是，部分感染屈公病的病人會持續數週的倦怠感，有些患者的關節會痛到無法行動，並持續數週至數月，甚至數年。

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屈公病可由帶病毒的埃及斑蚊叮咬而感染。（資料照，疾管署提供）

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