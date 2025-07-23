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健康網》屈公病流行！WHO籲防疫情重演 症狀、流行區一次看

2025/07/23 15:23

我國曾發生屈公病感染，圖為高雄市府滅蚊情形。（記者黃旭磊攝）

我國曾發生屈公病感染，圖為高雄市府滅蚊情形。（記者黃旭磊攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕世界各國傳出「屈公病」疫情，中國廣東佛山市近期爆發屈公病疫情，截至22日，感染人數達到2,655人，我國疾管署對廣東發出旅遊警示；而遠在歐洲的法國、義大利也傳出本土感染案例，病患完全沒去過疫區，仍遭傳染。世界衛生組織警告，若不採取措施遏止病毒傳染，全球都將陷入大規模疫情。

《中新社》報導，中國境內的最新通報顯示，截至7月21日，廣東省佛山市順德區、南海區、禪城區累計通報的屈公病確診病例2,655例，均為輕症。「路透社」報導，WHO認為，馬達加斯加、索馬利亞與肯亞，以及南亞地區可能受屈公病影響。而歐洲的法國、義大利皆出現疑似病例。

世界衛生組織（WHO）發出緊急通報，呼籲世界各國立即採取行動，以防止20年前釀成全球災情的屈公病疫情重演。且WHO提醒，印度洋的疫情已影響亞洲甚至歐洲。在2004年開始，疫情從印度洋的島嶼開始，隨後蔓延到全球，影響近50萬人。WHO近期發現類似模式，大聲疾呼全球積極防疫。

WHO說明，屈公病主要是透過雌性的蚊子傳染，以埃及斑蚊、白線斑蚊為主要病媒蚊。若感染病毒，通常在被叮咬後的4到8日發生發燒與劇烈關節痛等症狀，且持續時間相當長；其他症狀為關節腫脹、肌肉疼痛，以及噁心等。甚至不少報告指出可能影響眼部、心臟或神經系統，年紀大的人風險更高。

衛福部疾管署說明屈公病的流行地區以及症狀。（疾管署提供）

衛福部疾管署說明屈公病的流行地區以及症狀。（疾管署提供）

疾病管制署今（23）日表示，近期國際間屈公病疫情嚴峻，全球今（2025）年迄今已累計逾25萬例病例，世界衛生組織已於7月22日緊急呼籲各國應採取行動。目前以美洲疫情最為嚴峻，病例主要分布於巴西、玻利維亞及阿根廷等國；印度洋之法屬留尼旺島、馬約特島、模里西斯等地疫情已蔓延至其他地區；亞洲印度今年逾3萬例病例，中國廣東省佛山市爆發疫情迄已逾2,600例病例，係因境外移入衍生所致，並於澳門等地出現移入病例，多省市已提醒民眾注意防範措施；歐洲法國今年迄已累計30例本土病例，799例境外移入病例，疫情已傳播至本無疫情地區，義大利亦報告1例本土病例，歐洲往年病例多發生於7到8月，今年異常於6月提早發生。

為因應全球屈公病疫情，疾管署已於國際港埠加強屈公病防範宣導及發燒篩檢，並針對入境有症狀或蟲媒傳染病流行地區旅客，執行TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）評估、採檢、衛教及提供防蚊液等檢疫措施；如發現疑似個案，後續將由地方衛生單位持續追蹤並啟動相關防治措施。此外，疾管署亦針對以下國家提升屈公病旅遊疫情建議等級，提醒欲前往民眾做好自我保護：

●第二級「警示」，對當地採取加強防護：巴西、法屬留尼旺島。

●第一級「注意」，提醒遵守當地的一般預防措施：中國廣東省、菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡、阿根廷、玻利維亞。

疾管署指出，目前國內登革熱疫情均為境外移入病例，截至7月22日累計15例，感染國家以印尼13例為多，其次為菲律賓及斯里蘭卡各1例移入；境外移入病例數為近6年同期最高（2020-2024年同期介於0到5例）。

埃及斑蚊（見圖）為常見的屈公病病媒蚊。（路透檔案照）

埃及斑蚊（見圖）為常見的屈公病病媒蚊。（路透檔案照）

疾管署說明，屈公病的病媒蚊與登革熱相同，由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，而屈公病的潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎，特別是手腳的小關節、手腕和腳踝；其他有頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。

與登革熱不同的是，部分感染屈公病的病人會持續數週的倦怠感，有些患者的關節會痛到無法行動，並持續數週至數月，甚至數年，此與登革熱表現不同，典型的登革熱不會出現長期的關節痛，為屈公病特徵；另屈公病的嚴重程度也不如登革熱重症，較少出現死亡，惟新生兒於出生時感染、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是罹患屈公病易有併發症或病況嚴重之風險族群。

疾管署提醒，計劃前往中國廣東省或其他登革熱或屈公病流行地區的民眾，於當地應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液；入境時如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員，返國後如出現相關症狀，應儘速就醫並落實防蚊措施，就醫時請主動告知醫師旅遊史，以利診斷。

疾管署呼籲，清除孳生源是預防登革熱的根本方法，請民眾雨後務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉，以避免病媒蚊孳生，降低登革熱等蚊媒傳播疾病感染及傳播風險。

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