率先全台 奇美醫院通過ISO7101認證

奇美醫院獲得ISO7101驗證，由台灣檢驗科技公司（SGS）管理與保證事業群副總裁鮑伯宇（中右著西裝者）頒發證書給奇美醫院院長林宏榮（中左）。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕落實醫療品質管理、建立以人為本的就醫環境，奇美醫院取得「ISO7101認證」，為全台首家獲得該國際級醫療品質管理系統標準驗證的醫學中心。

奇美醫院院長林宏榮表示，ISO7101是國際標準化組織（ISO）於2023年推出，全球第1套專為醫療機構設計的品質管理系統標準，結合醫療專業特性，聚焦病人安全、醫療品質及病人經驗，涵蓋領導治理、臨床作業、病人參與、風險管理、人力資源、資訊安全與感染控制等七大核心要素。獲得此世界級的認證，對病患的就醫品質更有保障。

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台灣檢驗科技公司（SGS）管理與保證事業群副總裁鮑伯宇今（23）日到奇美醫院頒發證書，由林宏榮代表接受，鮑伯宇指出，ISO7101是醫療機構管理轉型的關鍵推力，系統強調由組織高層主導，推動由上而下的品質文化建構，形塑以人為本的醫療照護體系。

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