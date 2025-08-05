中國廣東「屈公病」失控 今公布是否升級旅遊警示

▲中國廣東屈公病疫情持續擴大，圖為能夠傳播屈公病的埃及斑蚊。（法新社資料照）

記者林惠琴／台北報導

屈公病在非洲有「痛得將身體彎起來」的說法，中國廣東病例飆升、疫情失控，美國疾病管制暨預防中心（CDC）對廣東發布2級旅遊警示，我國目前旅遊疫情建議等級則維持1級，疾管署副署長曾淑慧昨表示，已做了相關研析，預計今日公布是否調高等級。

返國若出現發燒、頭痛、筋骨痠痛

應速就醫抽血檢驗 以免疫情擴散

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病媒蚊防治專家、台北市立大學地球環境暨生物資源學系兼任副教授黃基森示警，目前檢視流行病學3條件，台灣屈公病、登革熱疫情在一觸即發邊緣，今年恐掀起雙疫情風暴，提醒10月前都是病媒蚊活躍高峰期，民眾出國返台2週內若出現發燒、頭痛、筋骨痠痛等疑似症狀，應盡快就醫並抽血檢驗，以免持續傳播造成病例數「爆掉」。

原本登革熱就是台灣疫情防治重點，但今年全球屈公病疫情亦升溫，黃基森指出，尤其與台灣往來密切的中國廣東、印尼、菲律賓，旅遊疫情建議等級都已列為第1級「注意」，提醒遵守當地的一般預防措施，顯示我國風險也拉高。

▲屈公病可由帶病毒的埃及斑蚊叮咬而感染。（資料照，疾管署提供）

10月前都是病媒蚊活躍高峰期

廣東從7月27日凌晨0時至8月3日凌晨0時，新增2892起屈公病本地病例，今年已達7716人染疫，主要集中於佛山市。曾淑慧說明，兩岸地緣很近，台灣也有傳播屈公病的病媒蚊，加上近期國內風災、雨災增加傳染病風險，都有持續監測、密切注意，預計今日記者會公布是否提高廣東旅遊疫情建議等級的研析結果。

黃基森指出，目前國內病媒蚊密度已達到3級以上，且以雨量換算戶外積水容器至少有100公分積水，代表自然蒸發不掉，一定需要有人倒掉，加上持續有境外移入病例，疾管署統計至7月22日，15例境外移入屈公病創下近6年同期最高，截至7月21日109例境外移入登革熱，也是近6年同期次高，都是傳播疫情的有利條件。

黃基森指出，屈公病潛伏期最短僅2天，當病人就醫時，社區中可能已發展出第2波疫情，這是最令人擔心的地方，一定要落實防蚊工作。

黃基森強調，從過去經驗來看，六都與屏東縣要特別注意，尤其蚊子是分散性產卵，光是家戶落實孳生源清除不夠，社區公共空間也容易變成病媒蚊孳生場所，必須要有人發動巡檢、清除積水容器。

▲疾管署提醒，規劃前往屈公病流行地區的民眾，應落實防蚊措施，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液；示意圖。（照片來源：shutterstock）

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